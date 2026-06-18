Decepcionado

¡Fuerte! Le faltaba poco para que le diera un “yeyo”. Yo también estaría molesta. ¡Mis ahorros! Tiene que haberse gastado un dineral solo para ir a ver a “La Sele”. Pero, ya hablando, en serio. Su análisis sobre las decisiones del D.T. son válidas y muchos coinciden en que se equivocó con los cambios. Lastimosamente, toca levantarse y continuar...



Tiene la razón

No sirve de nada llorar sobre la leche derramada... Patricia De León tiene la razón, hay que pasar la página y seguir apoyando a La Selección porque el torneo aún no se ha acabado. Aunque también hay que reconocer que hay una afición que está cansada de ver perder al equipo por nimiedades cuando han estado dominando un partido.

¿Préstamo o tarjetazo?

Lujos vemos, deudas no sabemos. Hay un montón de “farsanduleros” en Canadá. Lo entiendo por los que trabajan en los medios de comunicación, aunque hay dos que tres unidades que no deberían estar entre los convocados, y el resto, bueno, me imagino que fueron con sus propios recursos. ¿No? ¿Cómo vendrán esos estados de cuenta?