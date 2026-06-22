Entretenido

¿Quién tiene la mejor transmisión del Mundial 2026? Eso lo decidirá el público, sin embargo, he de destacar que en TVMax la están pasando muy bien. Ficharon a algunos exfutbolistas de “La Sele” y con el “staff” de deportes hacen muy buena mancuerna. Los videos de lo que ocurre en el estudio durante los partidos están entre los favoritos del público.



Metida de pata

Durante la transmisión del juego Panamá vs. Ghana, ni Jonathan Gutiérrez ni Claudya Morales atinaron el nombre del actor que salió en pantalla y que estaba viendo el partido. Cada cosa que decían los hacía quedar peor e incluso hubo hasta microrracismo. Para la próxima, mejor quédense callados y hablen de lo que sí saben o por lo menos busquen en Google.

¡Basta!

He de reconocer que algunas de las modificaciones que le hicieron a la camiseta de La Selección me gustaron, sin embargo, hay otras que han sido un desastre. Que cosas tan espantosas y la peor forma de echar a la basura más de $80. Ya las veré por ahí arrepentidas tras dejarse llevar por el “hype” que hay en redes sociales por modificar las camisetas.