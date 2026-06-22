Falta poco

Por motivo al Día del Padre casi, casi, faltó nada, para que nos enteráramos quién es el padre de la bendición de Joseline Pinto. La “mijita” nos dio un “unboxing” a medias y a muchos se les escapó ese detalle porque lo incluyó en un carrusel de fotografías. Se sabe cómo es, cómo luce montado a caballo, sin embargo, su rostro aún sigue en el anonimato.

Temach de Temu

¿Ustedes sabían quién es el novio de Dori Eleta? Bueno, yo recién me enteré el fin de semana y es un verdadero personaje. ¡Dios mío! Hemos desbloqueado una de esas “personalidades” que tú dices “cada loco con su tema”. El “mijito” hace contenido para el público masculino sobre “retención seminal” e incluso tiene un reto de 21. ¡Increíble!



Felicidades

Delyanne Arjona y Fulvio Miranda son un ejemplo de madurez. ¿Vieron el “post” que ella le dedicó por el Día del Padre? Como matrimonio tomaron caminos separados, pero como padres son conscientes que tienen que seguir funcionando como un equipo por el bienestar de su hija. Eso habla muy bien de ellos, además, son de los pocos que se han separado sin escándalos.