Vaticinio

Predigo que se aproxima un drama. “Más que la niña es llorona, la pellizcan". Bueno, usaron una foto de la “boom” para ilustrar un contenido sobre obesidad. En los comentarios todo es risa y como sabemos que a la “mijita” le encanta ser el centro de atención no me extrañaría que haga una tormenta por eso. Mínimo se tomará tres semanas para hablar sobre cómo es discriminada.



Ofendidos

¿Vieron el video de la turista que habla mal de Panamá? En algunas cosas se puede coincidir con ella, pero su error está en generalizar y creer que dice la verdad absoluta. Además, lo que siento que más les molestó a los internautas locales, por encima de ningunear a la fritura, fue que dijera que los panameños son feos. ¡Dios mío! Le ha ido como piñata en cumpleaños a la “mijita”.

Espectacular

No he parado de reírme con los comentarios del tutorial de cómo pintarse los labios de rojo de la Tía Susan. Preparación, precisión y técnica, todo eso le faltó porque quedó como si se hubiese besado con el Joker. “Mijitos”, el video es un claro ejemplo de cómo no deben hacerlo. La tía se ve inventada y su narración parece forzada. ¿Qué les pareció a ustedes?

