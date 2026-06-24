No lo quieren

La frustración tiene a más de uno enojado con Thomas Christiansen. Bueno, recuerdo que cuando recién llegó y estaba dando buenos resultados todo era amor. Prácticamente, lo querían bañar y hacer duros con el agua. Ahora, después de llevar dos que tres bultos al Mundial 2026, lo quieren, sí, pero en el cepo. La aversión por el D.T. está potente.

Emocionada

¡Cuidado! Esos huesos ya no pegan como antes. No es que sea mayor, sino que se ve extraño ver a la presentadora del programa de la “brisa” de la Virgen de Guadalupe en un contexto donde hay desorden, baile, alcohol y demás. Ese es el efecto de la pasión mundialista, solo que en casa no la he visto con la misma euforia con la que brinca en Canadá.

Fuertes declaraciones

La presentadora Jenny Phillips desató una lluvia de factos. “A buen entendedor, pocas palabras”. Analizando lo que dijo la “mijita” en “El Closet” llegué a la conclusión de que la decisión de llevar ese poco de bultos, lesionados y veteranos fue por supuestas presiones monetarias. Si ese es el caso, quedamos pasando pena por cumplir con los patrocinadores.