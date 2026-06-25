Trasquilado

Dicen que las cejas son el marco del rostro, pero a las de Fabio Caballero algo les pasó. No sabemos con exactitud qué fue, aunque lucen como las de las cajeras de un almacén departamental de la localidad, del cual me reservaré el nombre. ¡Ustedes, bien que saben cuál! Demasiadas delgadas esas cejas. No lo favorecen en lo absoluto. ¿O será que va a cambiar de oficio?

Son rumores

¿Qué pasó? Estamos confundidos. ¿Aliah y “El Tachi" ya no son pareja? Hace poco empezó a circular que se les descargó el amor, sin embargo, hace nada ella lo estaba defendiendo públicamente tras el accidente que sufrió. Los “mijitos” se dejaron de seguir en Instagram y algunas publicaciones desaparecieron. ¿Se terminó la relación o será una estrategia de “marketing”?

¡Terror!

No digo que sea su caso porque no conozco las intimidades de su relación, aunque luego de su publicación me quedé pensando que las parejas se están casando cada vez más jóvenes y con muy poco tiempo de noviazgo. ¿Lo han notado también? En esas circunstancias algunos se dan cuenta de que no eran lo que querían y todo se va al traste. ¡Ojo! También sus excepciones...