Felicidades

En medio entre tanto tira y hala, hay un talento emergente que se codea con grandes personalidades y recientemente fue premiada en los BET Awards. Jazzy ganó el premio YoungStars, categoría en la que también estaba North West, la hija de Ye y Kim Kardashian. Enhorabuena, disfrute de sus logros y manténgase fiel a su esencia, además, nunca pierda su norte.

Sacó la correa

¡Mentira no dijo! Orman Innis sacó la correa y repartió verdades. Hay algunos “creadores de contenido” que no tienen los pies sobre la tierra y detrás de tanta “empatía” huele a algo fétido y sus oscuras intenciones se ven a kilómetros: taquillar. ¿Para donar tengo que grabar y publicar? Creo que el que genuinamente quiere ayudar en lo que menos piensa es en grabar.

Montaron la carpa

Ellos dicen que los veteranos montaron un circo con el tema de las donaciones, pero solo a ellos los he visto con una grabadera. Han hecho todo un “reality” “show”, además, me parece que todos son de la misma agencia porque hay dos que tres unidades que no se soportaban, aunque todo sea por las interacciones. Espero que les den “unfollow”.

