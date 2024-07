Activistas y migrantes en México viven incertidumbre tras renuncia de Biden

Activistas mexicanos y migrantes que viajan en la caravana más numerosa de los últimos meses señalaron que la renuncia a la carrera presidencial de Estados Unidos de Joe Biden les causa incertidumbre y preocupación pues no saben las medidas migratorias que proponga el reemplazo del presidente estadounidense.



Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), consideró que las elecciones en Estados Unidos son una cuestión bastante “mediática”, y la renuncia de Biden y que quede Kamala Harris como candidata presidencial en el partido demócrata y Donald Trump, en el republicano, no va parar a la migración, aunque haya voto latino.



“A pesar de las estupideces que dice Donald Trump en contra de mis compañeros y hermanos migrantes, él es la única opción que tenemos, porque el otro partido con Kamala Harris son satánicos y son personas que abusan de los niños, son pedófilos, tienen una diferente ideología, mientras que Donald Trump es más mediático”, señaló.



Cuestionado sobre las amenazas de deportaciones masivas de migrantes que ha prometido Trump, y explicó que incluso si el candidato republicano igualara las deportaciones que hizo cuando fue presidente, ni siquiera llegaría al 30 % de deportaciones que hizo Barack Obama en su momento.



En el caso de México, enfatizó que este gobierno debe afrontar el tema migratorio, por lo que alertó que vienen más oleadas de migrantes y auguró que en los próximos meses se tendrán éxodos de unas 10,000 personas.



El venezolano Richard José Urbina Márquez, integrante de la caravana de migrantes, pidió ayuda a Trump, en caso de llegar a la presidencia de Estados Unidos, porque Venezuela está enfrentando una crisis difícil.



“Yo, como venezolano, le pido al que vaya ser presidente de los Estados Unidos que tenga piedad de todos y que nos ayuden porque nosotros estamos viviendo una crisis terrible y que no nos tenga odio, porque no le hemos hecho nada a él y a los Estados Unidos”, argumentó.



Jeison Martínez, migrante de Honduras, dijo que, desde su perspectiva, Biden apoya a los migrantes, mientras que Trump rechaza a las personas indocumentadas.



Por ello, señaló que la renuncia de Biden a la candidatura presidencial “es una falta de ayuda”.



“Porque Joe Biden, nos ayudaba a nosotros los migrantes, ya que se bajó (de la contienda), se siente el bajón y no tenemos esa confianza y apoyo, por lo que considero que si Donald Trump, llegara a la presidencia el flujo de migrantes disminuirá hacia los Estados Unidos”.



Este joven migrante centroamericano refirió que la noticia del retiro de Biden a la reelección les cayó fuerte, porque les ayudaba bastante a los que están en Estados Unidos y a los que intentan caminar al norte del país.



Biden, de 81 años, decidió el domingo abandonar la carrera a la reelección "por el interés" del Partido Demócrata y de Estados Unidos, y ofreció su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, que confirmó su intención de "obtener y ganar" la candidatura para las elecciones del 5 de noviembre.



De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), unos 324,000 ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en 2023.



La migración en México creció notablemente desde 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos y la migración se ha mantenido en los últimos años a pesar de la pandemia y de las restricciones impuestas por países de la región.

