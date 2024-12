Aseguradoras retiran datos de ejecutivos, tras asesinato de CEO de UnitedHealth

El asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el pasado miércoles en Nueva York, ha llevado a esa aseguradora de salud y a otras a tomar medidas de seguridad, como retirar los datos de sus ejecutivos que estaban disponibles en sus páginas web.

La matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth, desactivó su web con fotos e información de sus altos ejecutivos, y otras como Centene, Humana, CVS Health, Anthem Blue Cross Blue Shield, Medica, Caresource o Elevance Health han retirado también esos datos, según medios como CNBC y Fox.

De esas empresas, al menos dos han tomado medidas para reducir riesgos a nivel presencial: Centene anunció que su jornada de inversores, prevista la semana que viene en Nueva York, pasará a ser virtual, y Medica ha cerrado temporalmente su sede en Minnetonka (Minesota).

El sospechoso de tirotear a Thompson a plena luz del día en Manhattan cuando se dirigía a la jornada de inversores de su empresa sigue fugado, y las autoridades han divulgado una foto tomada en el hostal donde se alojó bajo una identidad falsa que revelan que es un hombre joven y blanco.

El crimen ha puesto el foco sobre las aseguradoras de salud que operan en Estados Unidos y ha sacado a relucir en las redes sociales los sentimientos de animadversión hacia esas empresas de parte de la sociedad, y en muchos casos con comentarios hirientes contra el ejecutivo asesinado.

Las autoridades hallaron en la escena del crimen tres casquillos inscritos con las palabras "deny", "defend" y "depose", que parecen hacer referencia a una estrategia utilizada por las aseguradoras para rechazar reclamaciones, pero no han determinado el móvil del crimen.

Tras el suceso, algunas firmas de seguridad han indicado a los medios que ha aumentado la demanda de sus servicios, como Allied Universal, que aseguró a The New York Times que desde el miércoles sus teléfonos "no paraban de sonar".



Caen acciones

Las acciones de UnitedHealth Group, la compañía aseguradora más grande de Estados Unidos, cayeron el viernes casi un 6 % mientras las autoridades continúan con su despliegue de búsqueda para capturar al hombre que asesinó a tiros a Brian Thompson, uno de sus ejecutivos, el miércoles.

Estas caídas llegan en un contexto en el que la Policía de Nueva York (NYPD) sigue tratando de dar con el paradero del tirador que ejecutó a Thompson a quemarropa el miércoles por la mañana a la entrada del hotel Hilton Midtown, ubicado en Manhattan.