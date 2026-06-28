Francia
Avioneta de paracaidismo se estrella al noreste de París
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Los 11 ocupantes de la aeronave perdieron la vida. Se desconocen las causas del siniestro.
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Una avioneta se estrelló este domingo en el poblado de Tomblaine, al noreste de Francia, causando la muerte de las 11 personas que estaban en su interior.
Medios internacionales informaron que la aeronave despegó del aeródromo de Nacy-Essaye y que entre sus ocupantes estaba el piloto, cinco instructores y cinco aficionados que querían realizar un salto con paracaídas.
Al lugar del siniestro llegaron miembros de los servicios de emergencia, equipos médicos y 50 bomberos.
El avión accidentado es un Pilatus PC-6 matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas.
El siniestro ocurrió hacia las 4:00 a.m., hora de Panamá, cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial, y se desconocen, de momento, las causas.
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