Cancillería reporta un panameño desaparecido tras devastadores terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó oficialmente que se mantiene el reporte de un ciudadano panameño desaparecido en territorio venezolano, luego de los dos potentes terremotos que azotaron diversas regiones de ese país suramericano y que ya cobran la vida de casi dos centenares de personas.

De acuerdo con la información suministrada por la Cancillería panameña, los familiares de este ciudadano en Panamá han intentado de forma desesperada establecer algún tipo de contacto o comunicación con él desde el preciso instante en que ocurrieron los movimientos telúricos. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido infructuosos y hasta el momento no se ha logrado ubicar su paradero.

El escenario de asistencia consular se ha vuelto aún más complejo debido a las secuelas del propio desastre natural. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Consulado de Panamá en Venezuela se vio obligado a suspender temporalmente todas sus funciones de atención al público.

Mientras se evalúan los daños en la infraestructura, el gobierno panameño gestiona el apoyo a sus connacionales a través de canales alternos y de la misión humanitaria del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la cual viajará este fin de semana a la zona de desastre.