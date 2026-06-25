Caracas entre escombros y desolación tras devastadores terremotos en el centro de Venezuela

Caracas despertó este jueves sumida en una escena de profunda devastación, cubierta por los escombros de edificios y restos de estructuras que se desprendieron de cientos de inmuebles. Los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona central de Venezuela en la víspera han dejado al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones críticas y con un balance de daños aún incalculable.

Los habitantes de la capital pasaron en cuestión de horas del terror absoluto a las réplicas nocturnas —que obligaron a centenares de personas a pernoctar a la intemperie en calles y plazas— a la dura realidad de una ciudad golpeada anímicamente. El pánico colectivo es palpable en las calles, donde la ansiedad por desabastecimiento ha provocado kilométricas filas en los surtidores de combustible y en los pocos comercios de alimentos disponibles.

Colapsos en Altamira y labores de rescate a contrarreloj

En el sector de Altamira, una de las zonas más afectadas en el este de Caracas, densas nubes de polvo se levantan mientras brigadas de rescate de Protección Civil y del Ministerio de Obras Públicas trabajan ininterrumpidamente en la remoción de escombros. En este punto, dos edificios residenciales colapsaron por completo, bloqueando los accesos a una importante avenida metropolitana.

Entre las placas de concreto y los muros derrumbados aún se aprecian pertenencias y prendas de ropa de los residentes. Las autoridades mantienen el área acordonada bajo la fuerte presunción de que hay personas atrapadas bajo la estructura, lo que mantiene en vilo a grupos de vecinos que observan las maniobras con rostros de profundo cansancio y angustia.

Los reportes oficiales emitidos a primeras horas revelan una cifra trágica y provisional de al menos 164 fallecidos y 971 heridos a nivel nacional, estadísticas que amenazan con incrementarse a medida que avancen las labores de búsqueda en las zonas del epicentro.

Daños estructurales visibles y muestras de solidaridad

El impacto visual del sismo es devastador en el este de la ciudad. En varios complejos residenciales, las paredes medianeras se desplomaron por completo, dejando al descubierto el interior de los apartamentos, donde se observan bibliotecas, muebles y enseres domésticos suspendidos como dramática evidencia de la fuerza de los sacudones. Decenas de familias han comenzado a evacuar sus hogares de forma voluntaria, cargando maletas con las pocas pertenencias que lograron rescatar antes de que se declaren fallas estructurales mayores.

En medio de la tragedia, los lazos de solidaridad comunitaria han comenzado a emerger. A pesar de haber sufrido la pérdida de sus ventanales y vitrinas, el propietario de un local de comida comercial en la zona afectada se dispuso a repartir refrigerios y agua de manera gratuita a los rescatistas, funcionarios del Estado y periodistas que cubren la zona de desastre. Las próximas horas serán determinantes para el establecimiento de corredores de ayuda humanitaria y la evaluación técnica de la infraestructura en la capital.