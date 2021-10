Ciudad de México concluye la vacunación contra la covid-19 y busca pasar página

La Ciudad de México, foco rojo de la pandemia desde su inicio, terminó este jueves su vacunación a mayores de 18 años mientras registra una significativa caída del número de contagios y fallecidos, en una semana en la que arrancó la inmunización de menores con enfermedades.

En una contrarreloj, miles de capitalinos acudieron a las instalaciones del Campo Marte, una de las sedes de vacunación en el centro de la capital mexicana, en la última jornada en la que se están inoculando a los adultos.

Víctor Hugo Pizano, quien trabaja en un taller mecánico, fue el último capitalino en recibir la dosis de Sputnik V, después de 253 días de iniciada la vacunación en esta urbe.

"Estoy feliz, contento por mi segunda dosis", dijo Pizano tras recibir el biológico.

Mecánico de profesión, Víctor Hugo acudió a vacunarse tras haber sido animado por su patrón. "Pensé que no alcanzaba para la vacuna", aceptó sonriente tras arribar al lugar casi una hora después de la hora oficial de cierre.

Pizano era el último de su familia que faltaba por aplicarse la segunda dosis de la vacuna por lo que ahora se siente más tranquilo pues "ya todos estamos vacunados".

VACUNAN A 95 % DE LOS ADULTOS

La capital ha sido el epicentro de la epidemia en México al sumar casi un millón de casos confirmados y más de 52,000 defunciones, casi un 20 % del total.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, destacó este jueves que la ciudad cumplió con la vacunación contra la covid-19 de los adultos mayores de 18 años, un hecho que calificó como un éxito.

"Nos sentimos muy orgullosos todos los habitantes de la ciudad, hombres, mujeres. Es un momento de alegría después de tantos momentos difíciles en la pandemia", señaló.

Así, la Ciudad de México cerró la vacunación con 7,1 millones de personas inoculadas con al menos una dosis, y de las cuales 6,7 millones completaron el esquema, según informó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark.

Esto, precisó, significa que al 95 % de la población adulta local se le aplicaron las dos dosis establecidas en el esquema de los distintos biológicos aplicados.

Salvo en el caso de los trabajadores de la educación que recibieron la vacuna china CanSino, que es de una sola dosis.

Con esta jornada, al menos la capital mexicana ha cumplido la meta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a vacunar con al menos una dosis a finales de octubre a los adultos mayores de 18 años.

APROVECHAN JORNADA

Diego Barrios es un panadero de 33 años que aprovechó la última jornada de vacunación para aplicarse la segunda dosis contra la covid-19.

"Nada mas faltaba yo de la segunda dosis", señaló, pues dijo que ya todos sus compañeros de trabajo habían completado su esquema de vacunación.

Explicó que entre la primera y segunda vacuna se contagió de coronavirus. "Ya lo traía (el virus), pero no sabía", confesó.

Sin embargo, reconoció que con esta segunda dosis se siente más protegido.

Yolanda Fernández tiene 36 años y está embarazada, y acudió este día a recibir su segunda dosis con lo que aseguró siente "un poco más de confianza" para ella y su bebé.

Aunque admitió que por su edad habría tenido que inocularse antes, al tener un embarazo de alto riesgo no podía acudir sola por lo que prefirió esperar a que le tocara el turno a una familiar para ir acompañada.

"Como no puedo andar mucho sola mejor me esperé a que ella (su familiar), que tiene los 20, (viniera) para no venirme solita", confesó.

Aún con la vacunación, ambos dijeron sentirse preocupados por el coronavirus, pues aunque las autoridades han asegurado que la pandemia ya suma varias semanas a la baja y los biológicos prometen protección, lo cierto es que todavía existe temor por los contagios.

"Esperemos que (ahora esté) más protegido", concluyó Barrios.

México suma hasta ahora casi 3,8 millones de casos y 287,631 decesos por la covid-19, mientas autoridades han asegurado que el país suma tres meses consecutivos con la pandemia a la baja y la mayoría de actividades ya están abiertas.

