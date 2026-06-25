Copa Airlines cancela todos sus vuelos a Venezuela tras devastador doblete sísmico

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la cancelación total de sus operaciones programadas para este jueves hacia sus cuatro destinos en Venezuela. La medida responde a la situación de emergencia y devastación provocada el miércoles por dos potentes terremotos que azotaron la región del Caribe venezolano, dejando un saldo preliminar de muertes y graves daños estructurales.

Aunque inicialmente la compañía había suspendido el miércoles por la noche sus conexiones con Caracas debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, este jueves extendió la restricción a las rutas con destino a Barquisimeto, Valencia y Barcelona.

"Nuestra intención es restablecer los vuelos a cada ciudad lo antes posible, una vez se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y la comunidad aeroportuaria", informó la empresa a través de un comunicado.

Flexibilidad para pasajeros afectados

Ante la contingencia, la aerolínea de bandera panameña activó políticas especiales de asistencia para sus usuarios. Copa Airlines confirmó que permitirá cambios de fecha, origen y destino, así como reembolsos sin costo alguno, bajo determinadas condiciones. La empresa solicitó a los viajeros afectados ponerse en contacto con sus canales oficiales de atención o agencias de viaje.

Asimismo, la compañía expresó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y sus colaboradores ante la tragedia.

Catástrofe por "doblete sísmico"

El cese de operaciones aéreas coincide con el primer balance de una tragedia de proporciones aún incalculables. Venezuela sufrió el miércoles el impacto de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe. El reporte oficial preliminar contabiliza al menos 164 fallecidos y 971 heridos.

Las zonas más golpeadas presentan un panorama crítico:

La Guaira en colapso: El estado costero vecino a Caracas, donde se ubica el principal aeropuerto del país, fue declarado "zona de desastre natural" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debido al desplome masivo de edificaciones.

Caracas entre escombros: La capital venezolana amaneció sitiada por restos de materiales caídos y colapsos parciales de estructuras.

Despliegue de ayuda internacional

La magnitud de la crisis ha movilizado el apoyo de la comunidad internacional. Diversos países ya coordinan el envío de rescatistas y ayuda humanitaria. Por su parte, el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, anunció este jueves el despliegue de equipos especializados norteamericanos de búsqueda y rescate para asistir en las labores de emergencia en suelo venezolano.