¡De película! Hombre escapa dos veces de la muerte luego de aterrizar en las vías del tren

Oficiales del condado de Pacoima, en Los Ángeles, realizaron un rescate de película. El insólito hecho se produjo luego de que un hombre realizara un aterrizaje de emergencia en las vías férreas, minutos antes de que el tren impactara la aeronave.

De acuerdo con reportes de medios locales, la avioneta perdió potencia minutos después de su despegue del aeropuerto del Valle de San Fernando. Ante este panorama, el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso.

El piloto era el único ocupante de la aeronave. Los policías actuaron de prisa para evitar que el hombre fuera arrollado.

El sujeto solo sufrió cortes y contusiones. No hay reportes de lesiones mayores. En el área hubo un derrame menor de combustible, que fue contenido por los bomberos.

El tráfico de trenes se vio afectado debido a que el avión dañado permaneció cerca de las vías de la línea Metrolink Antelope Valley.

Las impresionantes imágenes, compartidas por el Departamento de Policía de Los Ángeles, muestran como los oficiales batallaron contra el tiempo. Minutos después, se observa cómo el tren impacta contra la avioneta.

La situación se produjo la tarde del domingo. El video fue grabado con una de las cámaras corporales de los policías.

"Los oficiales mostraron su heroísmo al salvar la vida de un piloto, que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia", detalla el departamento de policía.

La Junta Nacional de Seguridad Aérea de los Estados Unidos investigará el accidente.

