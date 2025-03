En Pensilvania alquilan gallinas para tener huevos frescos cada día

Los estadounidenses llevan unos años yendo a comprar huevos sin saber bien cuál va a ser su precio final. Hartos de estos cambios, algunos han optado por buscar alternativas a estas fluctuaciones como, por ejemplo, tener sus propias gallinas.



Eso es justo a lo que se dedica 'Rent the Chicken', una empresa creada en 2013 a las afueras de Pittsburgh (Pensilvania) que ofrece a sus clientes el alquiler de entre dos y cuatro aves de corral para sus casas para que tengan huevos frescos cada día. Sin cambios de precio.



Jenn Tompkins, cofundadora de la compañía, responde de forma rotunda si ha notado un aumento en el número de clientes en los últimos meses: "Desde luego que sí", indica en una entrevista con EFE.



"Cuando la gente alquila una de nuestras gallinas sabe a ciencia cierta que no tiene que preocuparse por el precio de los huevos, ni por la escasez, ni por si hay limitaciones de compra. Solo tienen que salir a su patio y recogerlos", añade.



Desde finales de 2022, el precio de los huevos en EE.UU. fue registrando un incremento progresivo provocado por un brote de gripe aviar por el que más de 100 millones de gallinas ponedoras han sido sacrificadas.



Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de los huevos alcanzó un primer pico en enero de 2023, bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), pero fue en febrero de este año, bajo el de Donald Trump, cuando rompió todos los récords al llegar a los 5,89 dólares.



Sin embargo, el portal Trading Economics (que ya ofrece los datos de marzo) asegura que a principios de este mes una docena costaba de media más de 8 dólares.



Trump, que asumió el cargo en enero, ha cargado en innumerables ocasiones contra su predecesor responsabilizándole de haberle pasado el problema.



Aunque el Departamento de Agricultura asegura que el precio ya se encuentra en valores más normales, sobre los 3 dólares, estos cambios, los límites de compra de algunos supermercados y que muchas veces no se encontraran en los estantes de las tiendas han hecho que los ciudadanos buscaran soluciones.



Y muchos de ellos, según dice la cofundadora de 'Rent the Chicken', han optado por "abrir la puerta a todos los beneficios" que ofrecen estas aves, más allá de los económicos.



"Los huevos frescos tienen menos colesterol que los de las tiendas. Pero además, las gallinas actúan como terapia. Pueden ayudar a interactuar con los vecinos cuando salen al patio, y separan a los niños de las pantallas, enseñándoles a cuidar de un animal", comenta.



La empresa ofrece sus servicios en 35 mercados importantes del país y en otros de Canadá, aunque, según avanza, estas semanas se incrementarán aún más.



Donde más triunfan es en Pittsburgh, en Connecticut y en Toronto (Canadá), y aunque podría ser una buena opción para quienes viven en ciudades grandes, donde la vida tradicionalmente es más cara, lamenta que no es una buena alternativa para la gente que reside en pisos.



Ofrecen desde el paquete más sencillo, que ronda los 500 dólares para los seis meses de alquiler, que consta del gallinero, dos aves, comida y el transporte hasta casa, hasta otros más completos, que superan los 1.000 dólares, en los que se añaden más animales y otros extras.



Lo normal es que la elección del paquete varíe en función de cuántas personas vivan en el hogar, ya que, según cuenta, dos gallinas ponen aproximadamente "una docena de huevos a la semana".



Tompkins explica que. aunque algunos colegios se han sumado a la iniciativa, está pensado más para unidades unifamiliares.



"Están muy contentos", asegura sobre sus clientes.



Además, no le preocupa que el repunte que han registrado por el problema con el suministro de los huevos se vaya a revertir ahora que la situación parece mejorar.



"Creo sinceramente que vamos a seguir alquilando gallinas", afirma. "Permite tener menos inseguridades alimentarias y tener los alimentos cerca de nuestra mesa y ser así menos dependientes de las tiendas".