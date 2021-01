Esquizofrénicos tienen altas probabilidades de morir si se contagian de covid-19

Una investigación liderada por la Facultad de Medicina Grossman, de la Universidad de Nueva York, revela nuevos datos relacionados a los mayores factores de riesgo de muerte en una persona contagiada de covid-19.

Según los estudios, los pacientes que sufren esquizofrenia tienen casi tres veces más probabilidades de morir por el coronavirus, que las que no padecen la enfermedad psiquiátrica.

Según los expertos, los esquizofrénicos tienen 2.7 veces más probabilidades de morir. A este elemento solo lo supera la edad. Tener 75 años o más aumenta las probabilidades de morir 35.7 veces.

Los siguientes factores fueron el sexo masculino, las enfermedades cardíacas y la raza.

"Nuestros hallazgos ilustran que las personas con esquizofrenia son extremadamente vulnerables a los efectos de la covid-19. Con esta nueva comprensión, los proveedores de atención médica pueden priorizar mejor la distribución de vacunas, las pruebas y la atención médica para este grupo", consideró la profesora Katlyn Nemani, una de las autoras del estudio.

Los científicos esperaban hallar un mayor riesgo de mortalidad entre las personas con esquizofrenia, pero no en la magnitud que encontró el estudio.

La relación entre estas enfermedades podría deberse a que hay algo en la biología de la esquizofrenia en sí misma que hace que quienes la padecen sean más vulnerables a la covid-19 y otras infecciones virales.

Una posible explicación es una alteración del sistema inmunológico, probablemente relacionada con la genética del trastorno.

Para la investigación, los expertos analizaron 7,348 registros de pacientes, de los cuales el 14% padecía esquizofrenia.

La esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida y que afecta la forma cómo una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden tener delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada.

