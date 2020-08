Investigan al exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta

Fiscalía General de la República (FGR) sí investiga al exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta, dijo este sábado la Jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, motivo por el cual dejó ese cargo el año pasado, dice una información que publica ho la página Infobae.

“Tuvimos conocimiento que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República por sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, de la solicitud de su renuncia”, dijo Sheinbaum, de acuerdo con el diario Reforma de México.

Orta negó en la víspera que hubiera una carpeta de investigación abierta y una solicitud de orden de aprehensión en su contra, como reportaron medios la noche del viernes pasado.

“En absoluto (le notificaron) ni que haya una Carpeta de Investigación en mi contra y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de Secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General (de la República), por el perfil y porque está mi nombre”, dijo en entrevista con Excélsior.

Hasta el momento, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero no ha dado información sobre una investigación u orden de aprehensión en contra de Jesús Orta y otros exfuncionarios de la Policía Federal en el sexenio pasado.

Sheinbaum dijo que Orta pasó todos los filtros de confianza contemplados en la ley cuando se incorporó como miembro de su gabinete.

La orden de captura contra Orta no sería la única, pues forma parte de un paquete junto a otras 18 supuestas solicitudes hechas por la Fiscalía, principalmente hacia ex funcionarios de la entonces Policía Federal, de acuerdo con el periodista Omar Sánchez dTagle.'

El sucesor de Orta al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue Omar García Harfuch, quien apenas en junio de 2019 había asumido la jefatura de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Apenas en junio pasado, García Harfuch sufrió un atentado en la capital del país, al que sobrevivió. Tras el ataque, Omar García Harfuch se pronunció en Twitter. El funcionario confirmó que su atentado fue perpetrado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El también conductor de Radio Fórmula reveló en sus redes sociales oficiales que los implicados son personal de la Policía Federal cercanos al ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto.

Aseguró que su administración y su trabajo al frente de la seguridad de los capitalinos fue “completamente limpio” y no tiene ninguna preocupación. “La parte mediática hace más efecto que otra cosa”, insistió.

Jesús Orta fue secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretario Ejecutivo.

Orta fue designado como secretario de Seguridad por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero sólo duró 10 meses en el cargo.

El ex funcionario presentó su renuncia a la mandataria local luego de enfrentar casos polémicos.

Entre ellos, el asesinato de Aidé Mendoza, estudiante del CCH Oriente, el de Norberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, o el de Leonardo Avendaño, egresado de la Universidad Intercontinental.

Otros casos fueron el homicidio de dos israelíes en la plaza Artz Pedregal, la denuncia por violación a una menor presuntamente por policías, entre otros.

Orta dijo que si no daba resultados en su primer año de gestión renunciaría al cargo, lo cual ocurrió dos meses antes del plazo autoimpuesto.

“No voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados. (...) Cerrar el año con un promedio de tres diarios. Es a lo que nos comprometemos, considerando los niveles de 2018”.

Jesús Orta también fue Oficial Mayor durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno y fue subsecretario de Planeación Financiera y subsecretario de Egresos.

La secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, y que trabajó con Osorio Chong por más de 15 años también está entre las personas sobre las cuales la Fiscalía pidió una orden de aprehensión.

