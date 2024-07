Irán reitera que no tenía planes para asesinar a Trump

Irán reiteró este miércoles que no tenía un plan para asesinar a Donald Trump semanas antes del atentado fallido que tuvo lugar el pasado sábado, tal y como aseveraron fuentes de la inteligencia estadounidense.



“Rechazamos contundentemente cualquier implicación en el reciente ataque armado contra Trump o las alegaciones de que Irán tenía planes para llevar a cabo una acción similar”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kananí, en un comunicado.



“Esas alegaciones tienen motivos y objetivos políticos maliciosos”, aseveró.



El diplomático afirmó que Teherán está determinado a tomar medidas legales contra Trump por su papel directo en el asesinato con un dron en Bagdad del general iraní Qasem Soleimani en 2020, comandante de la fuerza Al Quds, cuerpo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní.



La Misión de Irán ante la ONU -único canal oficial iraní en suelo estadounidense, al no existir relaciones diplomáticas- ya había descalificado las acusaciones horas antes, que calificó como “sin fundamento” y “malintencionadas”.



Según declaró a EFE un alto funcionario de seguridad nacional estadounidense, cuando los servicios secretos detectaron hace semanas el plan iraní, la Casa Blanca alertó del peligro añadido tanto a la campaña de Trump como al Servicio Secreto, que tomó medidas adicionales para proteger al expresidente.



La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo a EFE que Irán lleva años amenazando a funcionarios estadounidenses en venganza por el ataque que Trump ordenó en 2020 y que acabó con la vida del general Qasem Soleimani.



Irán ha llamado en numerosas ocasiones a “vengar” la muerte de Soleimani. El fallecido presidente iraní Ebrahim Raisí afirmó hace dos años que la umma (la comunidad musulmana) se tomaría la venganza por su mano si Trump no era juzgado por el asesinato del general.



Y el año pasado, el comandante de las Fuerzas Aéreas de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hajizadeh, afirmó que “nosotros buscamos matar a Trump” por la muerte de Soleimani en una entrevista en televisión.

