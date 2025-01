Prodi dice que la UE debería estar 'preocupada' por el 'discurso imperial' de Trump

El ex primer ministro italiano y expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi se mostró este martes sorprendido por el hecho de que la Unión Europea (UE) no esté "preocupada" por el "discurso imperial" del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, que pone "en peligro" la democracia.



"He escuchado a Trump con mucha atención y estamos en un cambio global del mundo. Nunca pensé que la democracia estaría en peligro por Estados Unidos", dijo Prodi en declaraciones a SkyTg24, donde calificó de "agresivo" el discurso del mandatario durante su toma de posesión este lunes.



"Entre Panamá, los aranceles, los migrantes y México, es un discurso imperial y los EEUU tienen toda la fuerza para cumplirlo", añadió respecto a la posiciones expresadas por Trump también los días anteriores, cuando entre otras cosas amenazó con anexionarse a la fuerza el Canal de Panamá.



Prodi, de 85 años y que fue presidente de la CE entre 1999 y 2004, tras dos mandatos como primer ministro italiano (1996-1998 y 2006-2008) al frente de gobiernos progresistas, también mostró su sorpresa por la reacción de la UE a ese discurso.



"Me impresionó mucho cómo la primera reacción de Bruselas fue, con razón, subrayar la amistad, pero por la miseria se podía decir que alguna preocupación existe", añadió en un tono contrariado poco habitual en un político normalmente muy tranquilo.



El antiguo responsable de la CE también expresó su apoyo que la UE supere la necesidad de tomar todas sus decisiones de forma unánime, porque así "no avanza".



"La UE puede reaccionar y ganar si toma decisiones valientes. Está claro que en Europa no se avanza con la unanimidad. No hay alternativa hoy a una UE de varias velocidades que debemos hacer como con el euro que fue bien, éramos solo 12 ahora somos 19. Cuando se trata de grandes decisiones no puede haber unanimidad", dijo.



Preguntado sobre la presencia de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, en la toma de posesión de Trump, Prodi consideró que desde su punto de vista, ha hecho muy bien, está jugando la carta anti UE para adherirse a la relación bilateral entre Estados Unidos e Italia y por lo tanto asume un papel único".



"En ese aspecto muy bien, pero ¿le parece bien para el futuro?", dijo, antes de añadir: "esto se creará una fuerte tensión con las instituciones de la UE, a menos que la UE quiera autodestruirse dejando a un solo país la relación con los EE.UU., como si la UE delegara solo a Italia la política exterior europea".



El expolítico resaltó que "Trump solo invitó a los gobiernos de extrema derecha, aquellos que obedecen totalmente la nueva política de EEUU".