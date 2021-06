¿Qué síntomas específicos podría ocasionar la variante india de la covid-19?

La variante delta (india) del coronavirus ocasionaría síntomas particulares. El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres, advierte que la infección causada por esta variante podría confundirse con un fuerte resfriado.

Spector lidera el estudio de síntomas Zoe Covid, el cual busca identificar manifestaciones comunes entre las personas contagiadas por este tipo de variante.

En Reino Unido, los síntomas con más reportes, vinculados con la variante delta, son dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

De acuerdo con el investigador, los síntomas clásicos de covid-19, que incluyen tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, ahora son menos comunes.

"Desde principios de mayo hemos estado observando los principales síntomas de los usuarios de la aplicación que recopila información, y no son los mismos que antes", dijo el experto a la BBC.

Spector agregó que la fiebre sigue siendo bastante común, pero la pérdida del olfato ya no aparece entre los diez síntomas principales.

"Esta variante parece funcionar de manera ligeramente diferente. La gente puede pensar que acaba de tener algún tipo de resfriado estacional y sigue yendo a fiestas y puede contagiar a otras personas", añadió.

El científico considera que independientemente de la intensidad de los síntomas, la persona debe realizarse una prueba.

VEA TAMBIÉN: Confirman primera muerte por reacción a una vacuna contra la covid-19 en la India

"Si eres joven y tienes cualquier síntoma leve, aunque pueda parecer un mal resfriado o una sensación rara, quédate en casa y hazte una prueba", puntualizó el profesor.

Panamá confirmó a principios de mayo el primer caso de covid-19 causado por la variante india.

90-96% of all #COVID19 in caused by #DeltaVariant.



32% of all Delta cases visiting the hospital emergency room are at least 1 dose vaccinated



33% who are then hospitalized vaccinated



45% of all deaths got at least 1 shot— 29% got 2 shots.https://t.co/RViq5NiioQ pic.twitter.com/v2OYV2GM09— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 14, 2021