Saqueos masivos sacuden La Guaira en medio de la devastación por los terremotos

En medio de la emergencia provocada por el "doblete sísmico" que azotó a Venezuela, decenas de personas asaltaron este jueves varios comercios destruidos en la localidad costera de La Guaira. La zona, declarada previamente en desastre natural, enfrenta ahora una crisis de orden público agravada por el registro de una treintena de réplicas que mantienen en vilo a la población.

Aprovechando el colapso de las infraestructuras, grupos de ciudadanos sortearon grietas en el pavimento y treparon techos derrumbados para ingresar a los locales comerciales. Los asaltantes sustrajeron desde bienes de primera necesidad, como alimentos y medicinas, hasta artículos de línea blanca y electrodomésticos, incluyendo televisores y equipos de aire acondicionado.

Devastación en comercios locales

Durante un recorrido por la zona conocida como Caribe, se constató el desvalijamiento total de una sucursal de la cadena Farmatodo, cuyos anaqueles quedaron completamente vacíos tras el paso de los grupos civiles.

"De un momento a otro comenzaron a romper una pared que es donde estaban las golosinas, refrescos y demás, y yo estaba aquí cargando mi teléfono", relató a la agencia EFE Gabriel Aldana, un joven de 18 años testigo de los hechos en la localidad de Caraballeda.

Ante la escalada de los incidentes, las autoridades de seguridad movilizaron a equipos antimotines a través de la autopista Caracas-La Guaira con el fin de contener los desvalijamientos y restaurar el control institucional en el litoral.

El fenómeno detrás de la tragedia

Los desórdenes ocurren a horas de que la costa caribeña del país fuera sacudida por dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con un intervalo de apenas 39 segundos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos detalló que el origen de la catástrofe responde a un "doblete sísmico", un inusual y severo fenómeno geológico en el que dos terremotos de gran magnitud se liberan casi simultáneamente en la misma zona tectónica, multiplicando el impacto y el colapso estructural que hoy mantiene a Venezuela en emergencia.