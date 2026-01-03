/ /

Estados Unidos

Sería 'difícil' para Machado liderar Venezuela porque no tiene 'apoyo ni respeto', dijo Trump

Actualizado 2026/01/03 13:29:01
  • Palm Beach / EFE / @PanamaAmerica

Trump considera que Machado "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

María Corina Machado. Foto: EFE

María Corina Machado. Foto: EFE

Noticias Relacionadas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

#TABOOLA
Clasiguía