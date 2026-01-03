Estados Unidos
Sería 'difícil' para Machado liderar Venezuela porque no tiene 'apoyo ni respeto', dijo Trump
Actualizado 2026/01/03 13:29:01
- Palm Beach / EFE / @PanamaAmerica
Trump considera que Machado "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".
El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".
