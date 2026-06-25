Capacidad eléctrica del país debe aguantar los efectos del 'Súper Niño'

El efecto del 'Súper Niño' ya comienza a verse en la generación eléctrica.

Por lo general, la mayor parte de la generación proviene de las hidroeléctricas con niveles superiores a 60%.

No obstante, en horas de la tarde de este jueves, en las estadísticas del Centro Nacional de Despacho se observa que la mayor parte de la generación provienen de las térmicas, con 49.2%; seguido de las hidroeléctricas, con 27.2%; las solares, con 17.4%; y las eólicas, con 5.8%.

Por otra parte, de los principales embalses, Fortuna se encuentra 29% por encima de su nivel mínimo, en tanto que Bayano está en 20% y Changuinola I solo alcanza 14%, que por el mes del año son porcentajes bajos.

A pesar del panorama, la capacidad eléctrica del país ha aumentado en comparación con 2013, cuando en el mes de mayo se tuvo que implementar una medida de racionalización eléctrica, debido a los bajos niveles de agua en los embalses.

Se ordenó un horario de trabajo reducido para el sector público, para bajar el uso de energía; se prohibió el uso de sistemas de aire acondicionado en oficinas del gobierno y comercios; y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) pidió a los ciudadanos que apagaran luces y desconectaran aparatos eléctricos que no estuvieran en uso.

En la actualidad, la capacidad instalada eléctrica en Panamá supera los 4,500 MW y la demanda real, por ejemplo, en el día de ayer no alcanzó los 2,000 MW.'



Altas temperaturas se registran en Europa, situación que incide en que la demanda de electricidad aumente.

El país no escapó de dicha realidad hace algunas semanas con sensación térmica que sobrepasó los 40° grados en algunos días.

Panamá tiene más de 60 generadoras en la actualidad, una cifra alta para una nación con una cantidad pequeña de habitantes.

La aparición de nuevas generadoras en el sistema eléctrico nacional ha repercutido en que los precios en el mercado especulativo, conocido como 'Spot' hayan disminuido.

Esteban Barrientos, gerente de Generadora Gatún, aseguró que en esta ocasión la situación es distinta por haber planeado a tiempo la infraestructura y la construcción de plantas como la que dirige, que produce energía a base de gas natural y es la más grande de Centroamérica.

Destacó que en la medida en que las reglas estén claras, el país va a seguir teniendo condiciones favorables y, en un momento dado, cuando crezca la demanda y se tengan escenarios adversos, no se tengan inconvenientes para no tener energía.

Barrientos dijo que tendría que pasar algo "supremamente especial y extraordinario" para que el país aplique medidas de racionalización.

Si por ese lado, uno puede respirar con más tranquilidad, entidades como el Canal de Panamá comenzaron a aplicar medidas en este mes de junio como ajustar el calado de las embarcaciones que lo transitan, debido a los niveles que se prevén tenga el lago Gatún, principal proveedor de agua de la vía interoceánica.

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El Niño afectará en el segundo semestre del año, con potencial de extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología declaró estado de alerta el 12 de mayo por el fenómeno de El Niño.

En el territorio nacional incidiría en una disminución de lluvias que incluiría la extensión del conocido Veranillo de San Juan para las provincias centrales, más allá de lo que normalmente dura.