Inmobiliarias provocaron 170 reclamos ante la Acodeco

Las inmobiliarias se mantienen entre las actividades económicas con mayor cantidad de quejas presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), acumulando 170 reclamaciones por un monto total de $7.89 millones durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con el consolidado nacional del Departamento de Conciliación y Decisión de Quejas, el principal motivo de reclamación fue la devolución de dinero, con 93 quejas y cuantía de $1.97 millones.

Le siguieron el incumplimiento de garantía, con 24 casos y $1.63 millones; vicios ocultos, con 20 reclamaciones y $1.02 millones; e incumplimiento de contrato, con 11 casos que suman $1.048 millones.

También se registraron quejas por falta de información (10), cláusulas abusivas (9), anulación de contrato (2) y resolución de contrato (1).

Aunque la devolución de dinero concentra la mayor cantidad de quejas, las reclamaciones relacionadas con cláusulas abusivas alcanzaron $1.39 millones en apenas nueve expedientes, evidenciando el significativo impacto económico que pueden generar ciertas disposiciones contractuales en el sector inmobiliario.

En cuanto a resultados obtenidos a favor de los consumidores en los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio, se resolvieron 100 casos por un monto de $5.24 millones.

De estos, 54 culminaron mediante acuerdos entre las partes, permitiendo recuperar $3.61 millones para los consumidores.'

93

reclamos eran por devolución de dinero. 24

casos de incumplimiento de garantías se interpusieron en Acodeco por la suma de $1.63 millones.

Además, cuatro casos concluyeron con fallos favorables emitidos por la Defensoría de Oficio, por un monto de $267 mil.

Acodeco recomienda a quienes adquieren viviendas, apartamentos u otras residencias, revisar cuidadosamente las cláusulas contractuales, solicitar información completa sobre el proyecto inmobiliario, verificar los términos de entrega y conservar toda la documentación relacionada con la transacción.