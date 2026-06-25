Metro solicita información para nuevo esquema tarifario

Metro de Panamá inició los pasos para una reestructuración tarifaria, mediante una solicitud de información al mercado.

En su justificación, la empresa estatal aduce que la estructura y tarificación del metro y metrobús ha permanecido relativamente estática, sin una revisión integral que balancee la sostenibilidad financiera de los sistemas con la asequibilidad para los usuarios.

El costo del pasaje no ha variado desde que ambas líneas comenzaron a funcionar y se mantienen en 35 centavos para la Línea 1 y 50 centavos para la Línea 2.

Mientras, el costo de las rutas troncales del metrobús es de 25 centavos y los corredores bajaron de $1.25 a 75 centavos en 2018.

Este sistema permite realizar trasbordo sin costo alguno, hecho que no pasa con el metro, por lo que ambos no se pueden complementar.

Por otra parte, la entrada a operación en un par de años de la Línea 3 del metro, podría llegar a cubrir el 30% de los viajes diarios del sector oeste y se espera una mayor disminución de los viajes en el transporte particular.

"Es imperativo repensar la estructura tarifaria y los precios de los pasajes. La oportunidad también es propicia para analizar las estructuras de costos de ambos operadores e identificar estrategias para mejorar el índice de cobertura de los costos de ambos sistemas, considerando la capacidad de pago de los usuarios, especialmente la población vulnerable", se destaca en el informe del metro.

2010

en las postrimerías de ese año inicia funcionamiento el metrobús en los corredores. 2014

es inaugurada la Línea 1 del metro que cubría desde Albrook hasta Los Andes.

El resultado del estudio que se solicita será la base que permitirá tomar mejores decisiones, en cuanto a políticas tarifarias de los próximos años.

Se deberá analizar el perfil socioeconómico de los usuarios de transporte público en el área metropolitana de Panamá y su reacción frente a una nueva estructura de tarifas individuales e integradas de los servicios en operación del metro y metrobús y de nuevas líneas como la Línea 3 y el teleférico de Panamá y San Miguelito.

Desde la otra parte, será necesario incluir una revisión de la situación económica y eficiencia financiera y administrativa integral de metro y metrobús, a partir de sus presupuestos y estados financieros históricos.

Otras fuentes

El consultor deberá explorar fuentes de fondeo alternativas a las tarifas al usuario para el transporte público, dirigidas a la operación y mantenimiento.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Se debe plantear e incluir dentro de los escenarios de sensibilidad, opciones de financiación de las tarifas, como los de cargos por congestión, cargos por servicios de estacionamientos en vía y fuera de vía, multas de tránsito, explotación comercial e inmobiliaria de la infraestructura de transporte y su zona de influencia, y demás que el consultor encuentre lógico, viable y realmente ejecutable dentro de la normatividad existente en la capital.

El metro solicita que los proponentes posean una reconocida trayectoria en el ámbito del transporte y movilidad urbana, además de experiencia comprobada en estudios similares al solicitado.