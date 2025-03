Propuesta garantizará que exista pensiones con retorno superior a 60%

Con excepción de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), todas las otras facciones de la Asamblea participaron en la búsqueda de consenso que se dio el pasado jueves, para aprobar las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Fue un periodo arduo para tratar de que la mayoría de los artículos sean aprobados durante la votación en segundo debate, que debe darse este lunes.

Desde la parte logística, continúa siendo un reto como se presentarán las 368 modificaciones a los 203 artículos del proyecto de ley No.163, a pesar de que se asegure que se ha llegado a acuerdos.

En la última sesión, se conoció que se habían eliminado propuestas presentadas a 10 artículos, incluyendo uno nuevo.

Reemplazo

Uno de los nuevos artículos busca definir los requisitos para que los cotizantes puedan aspirar a contar con una tasa de reemplazo de 60%.

Esta inclusión se realiza, luego de la polémica que ha generado, ya que de acuerdo con varias posiciones, las pensiones que se otorgarán serán inferiores a las actuales, situación que el Gobierno ha asegurado que no es así.

De todas formas, el nuevo artículo que se incorporará a la Ley 51 será el 178A, que fija los requisitos para garantizar una pensión superior al 60%.'



Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, la mayoría de los diputados trataron de llegar a acuerdos para poder aprobar el proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social.

Entramos en el quinto mes y en la cuarta semana de debate de este proyecto en el Pleno de la Asamblea Nacional, que se espera sea la última y logre ser aprobado en segundo y tercer debate.

Todavía, sectores dentro del movimiento de los trabajadores continúan descontentos con los cambios que se están realizando a las reformas a la CSS y advierten que realizarán protestas contra el documento que salga aprobado del Pleno de la Asamblea Nacional.

Primero, deberá haber aportado 240 cuotas, de las que la mitad tienen que haber sido aportados en sus primeros 20 años de vida laboral.

Adicional, tendrá que haber cotizado cinco cuotas por año y se permitirá que exista años en que no cotice, siempre que no superen los 6 años y no sean consecutivos por más de cinco años.

El salario base para obtener esta tasa de reemplazo no puede variar en más de 30% entre periodos de cinco años consecutivos.

La tasa mínima se obtendrá multiplicando 60% por el cociente y dividiendo el resultado entre las cuotas de referencia.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La propuesta fue elaborada con la coordinación de la CSS y, a pesar de que busca dar tranquilidad, no deja de ser rechazada por los trabajadores, quienes argumentan que en un sistema de cuenta individual, no existe tasa de reemplazo.

El director general de la CSS, Dino Mon, ha asegurado durante sus exposiciones ante el Pleno de la Asamblea, que la tasa de reemplazo en un sistema como el que propone el Gobierno, los ciudadanos estaría recibiendo tasas de jubilación por encima del 60%.

Otras aristas

El tema de la edad de jubilación parece ser otro punto superado con la última propuesta de que sea analizada en los próximos seis años, aunque el PRD opina que se trata de un aumento 'disfrazado'.

En tanto, el manejo de las inversiones de los fondos de los programas de la CSS es el único punto conflictivo en el que no hay acuerdo y los diputados se mantienen en que los bancos estatales administren el 90%.