Plazo

Dicen que algunos diputados de la bancada del Palacio Justo Arosemena están promoviendo que la discusión del proyecto de ley con el paquete de reformas a la Caja de Seguro Social se aplace para después de Carnaval. Quieren gozarse el culeco sin abucheos...

Plazo II

Lo que no saben esos diputados es que están poniendo en riesgo el grado de inversión del país. Varios informes han advertido sobre los riesgos y el impacto que existiría si no se toman decisiones pronto. Después no se quejen cuando la gente le reclama que la cosa está mal.

Cirugía

El Loco Mayor necesita una cirugía urgente debido a un problema gastrointestinal. Dicen que la situación es seria y requiere pronta atención. Con la salud no se juega.

Garrote

El amigo fiel sacó el garrote y advirtió que no hay peor ciego que aquel que se niega a ver, al defender la política exterior panameña, la cual considera bien definida en la administración de Mulino y dispuesta a proteger el buen nombre del país.

Rechazo

Dicen que la Corte Suprema rechazó una solicitud que intentaba evitar el pago de la prima de antigüedad a los funcionarios. ¿Será esta una excusa para contrarrestar los efectos del aumento de los 4 mil dólares mensuales que se pretende aprobar?

Recorderis

A raíz de todo el conflicto por el Canal con Estados Unidos, los reflectores apuntan hacia el Tortugón. Las redes se han encargado de recordarle todo lo que salió sobre China en los VarelaLeaks.