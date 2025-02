Arranca de raíz Señor todo espíritu del mal

Señor el mal se extiende por doquier. Abundan las guerras, los conflictos políticos radicales y puramente ideológicos. Nadie quiere ceder. Todo el mundo se declara enemigo irreconciliable del otro. Se fabrican armas cada vez más letales, sofisticadas y caras. El negocio de la fabricación de armamentos es multimillonario, y las naciones invierten parte del presupuesto en comprar armas y llenar sus arsenales. Las ojivas nucleares apuntan día y noche al enemigo y esperan la mano criminal y genocida que apriete el botón del exterminio y suicidio colectivo. La destrucción de ciudades y pueblos sería inmediata en muchas partes de la tierra, y los que quedaran salvados de los ataques de las bombas quedarían afectados por la radiación atómica que quemaría a la población restante con gravísimas heridas por el inmenso calor con temperaturas altísimas. Señor, te suplico que tengas misericordia de nosotros, que vamos hacia un abismo de profundidades insalvables. Hacia un hundimiento de la total de la civilización. Señor, el brazo criminal de los Caínes empuja la daga que apuñala el corazón de millones de jóvenes que se van muriendo, destruyendo sus vidas, arruinando su futuro por el consumo de las drogas y el licor. Miles y miles de madres lloran al ver el estado arruinado de sus hijos por el consumo devorador de toda clase de drogas. Es también un negocio multimillonario, que se extiende y compra, soborna y enriquece a gente inescrupulosa, a costa de la tragedia de tantos jóvenes. Es un negocio manejado por Satanás que también trae guerra entre carteles del narcotráfico y provoca tantas muertes.

Señor, cómo se mata bebés no nacidos, no solamente para enriquecer a las clínicas abortistas, sino que ya esta acción exterminadora está avalada por las leyes de muchos países, protegiendo a los asesinos de esas creaturas indefensas. Señor, cómo se promueve la blasfemia colectiva que se fundamenta en esta declaración: "Tú oh Dios, no supiste crear el mundo. Te equivocaste en hacernos hombre y mujer. Somos más que eso. Hay muchas variedades y grados en la sexualidad masculina y femenina, que son diferentes a ser varón y hembra. Nosotros vamos a corregir todo eso con operaciones, hormonas, tratamientos interminables y caros, para crear un nuevo tipo de ser humano." En definitiva nosotros somos el nuevo dios. Lo vemos en los avances de la tecnología. Creemos que ya no necesitamos a Dios.

Señor ten misericordia de nosotros. Que comprendamos que somos seres muy limitados, finitos, en extremo vulnerables. Cualquier virus nos puede llevar a la tumba. Que la muerte la tenemos como acompañante permanente. Que aprendamos a vivir en paz y a convivir en armonía con los demás. Y que respetemos tus leyes divinas. Danos sabiduría y discernimiento. Amén.