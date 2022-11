Conclusiones de las elecciones USA 2022

Ante todo deseamos resaltar que los enunciados y las conclusiones del estudio hecho por Lord Ashcroft, sobre el sentimiento electoral del pueblo americano ante los partidos Demócratas y GOP, surtieron efectos concretos en los resultados de esta elección de medio mandato presidencial 2020-2024.

Donald Trump se asemeja al Cid Campeador. Es una gloria pasada. Al igual que Napoleón Iero se encontró la corona un día en Nueva York y se la puso. Pero esa corona no era suya. El se la apropió indebidamente y por eso es que les duran muy poco.

La esencia de Donald Trump se ha hecho incompatible con el nuevo ADN de los indecisos gringos y de una mayoría de los GOP.

No existe re Ingenieria política que haga compatible esa simbiosis por mas millones que Trump consiga. Es una causa perdida y una muerte política anunciada con antelación suprema.

En panameño dicen: "No te vistas que no vas, no te quieren en esa fiesta".

Ayer hablaba con unos amigos de WDC, muy allegados a los barones clásicos del núcleo latino GOP y me contaron esto: "Acuérdate que Trump se inició en el mundo de los negocios en NYC (Manhattan), lidiando con las mafias autocráticas y no democráticas pero muy criminales de las minorías italianas, irlandesas y otras de la industria de la construcción de NY, que eran una de las industrias y mafias, de las más corrupta y dictadoras del planeta entero, y terminó imponiéndose ante ellos y construyendo todos sus edificios, el viene del bajo mundo corrupto y criminal de Nueva York".

Después de analizar muchos resultados para Senadores, Representantes, Gobernadores y otros cargos de elección del 8-11 pasado, queremos señalar algunos enunciados:

-Trump será un candidato temerario e inoportuno para ganar las elecciones en el 2024 por el partido Republicano.

-Es cierto, él es el hombre que atrae al dinero. De los otros candidatos potables ninguno tiene esa capacidad para financiar una campaña presidencial en el 2024.

-Nace entonces la dicotomía eterna entre el dinero y la política. Maquiavélo ya dijo hace seis siglos que el dinero (poder) gana siempre y el capitalismo aún no había nacido. Es pues una regla de oro, que está por encima de cualquiera ideología existente en este mundo.

-Su supuesto anunció del martes próximo venidero será un error cualquiera que sea su proposición. Si decide ser candidato presidencial en el 2024, le facilitará el camino a Joe Biden. Ambos son tal para cual. Parecen hermanos gemelos. La diferencia es que los indecisos están contra Trump y le hacen el favor a Biden a la hora de votar, sobre todo por correo. De esta manera, la candidatura de Donald Trump le hará mucho bien a Biden y mucho mal a los GOP porque perderán de nuevo en el 2024.

-Ejemplo de esto que declaramos es que:

-En el Senado los Demócratas ganaron esta vez de nuevo, porque los indecisos, los baila la vara, los silenciosos, las mosquitas muertas, etc., le dieron el voto por correo a los Demócratas en Arizona, Nevada, Pensilvania y se los darán en Georgia el 6 de diciembre próximo. Porque esa gente detesta a Trump, aunque no prefieren a Biden, que no es nada diferente al otro, entonces votan por “default”, toda vez que cada uno es dueño de su voto y se lo entrega a quien lo desee. Es su derecho reservado ciudadano.

-En la Cámara, ocurre igual que en el Senado, la única diferencia es que la política de Biden, Pelosi y Schumer es tan mediocre que esos indecisos votan ahora contra los Demócratas y mañana lo harán contra los Republicanos, si llegan a gobernar de nuevo un día de esto. Pero aquí también fracaso Trump, pues la mayoría GOP va ser leve y bastante mediocre.

-En resumen, nos esperan muchos años más de lo mismo. Con Trump aún en el podio, con Biden en la Casa Blanca, con sendos jefes en ambas Cámaras, y con una pandilla de candidatos sin plata, tenemos que acostumbrarnos a seguir observando las mismas barrabasadas de estos últimos años.

-Nadie es responsable. Así es la democracia. Se necesitan Biden, Trump, Pelosi, De Santis, etc. y sobre todo los pueblos divididos a la sazón en varios bandos para ponerle la salsa al circo cotidiano en que se ha convertido esta triste humanidad.

