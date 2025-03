Fake

El partido Realizando Metas salió ayer a aclarar que la exdiputada Génesis Arjona no es presidenta de ese colectivo, no es gerente general, no trabaja en el partido ni, mucho menos, devenga 6,000 dólares mensuales.

Descuento

Dicen que las aseguradoras estarían obligadas a establecer un descuento del 25% al momento de renovar la póliza de seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, si el cliente no ha utilizado los beneficios el año anterior. Ya pasó el primer debate.

Apoyo

El expresidente Martinelli aseguró en redes sociales que apoya a la diputada Shirley Castañedas, por lo que pidió que se dejen los insultos y peleas a un lado y que se mantengan unidos como partido.

Quejas

Muchas quejas de los conductores en el sector de La Herradura, en La Chorrera, porque la empresa Naturgy colocó una planta eléctrica sobre un paño de una de las principales vías de acceso a varias comunidades. El tranque que se forma no se aguanta.

Mensaje

El caso del estudiante de Capira colmó al titular de la cartera de Salud, quien mandó un mensaje alto y claro al personal sanitario: a quienes no les gusta atender a pacientes, que no trabajen en el sistema.

Visita

Mañana viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, será recibido en el Palacio de las Garzas por el presidente Mulino.