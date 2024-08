Control de daños pensional

El control de daños es simplemente mantener a flote un barco de guerra gravemente averiado hasta que sea trasladado al puerto para su reparación definitiva.

En la mayoría de los países, los recursos para atender la protección a la vejez no han crecido al mismo ritmo que crece la población y el modelo del estado de bienestar se encuentra en constante presión. La crisis del programa de invalidez, vejez y muerte del seguro no nació el año pasado, tiene décadas acumulándose.

La falta de visión de los partidos tradicionales nos tiene en una crisis, que tiene como única manera de llegar sanos y salvos a puerto seguro, retornar al sistema solidario. La edad de jubilación como medida paramétrica no es factible en este momento porque el régimen no contributivo es de 65 años y deberías subir los dos sistemas de protección de la vejez para continuar motivando el trabajo formal. Además, el costo de la vida se ha elevado tanto que el pueblo se jubila con un monto más bajo que la canasta básica y sigue trabajando, en pocas palabras, la edad de jubilación se ha subido de facto. ¿120 dólares a los 67 años? ¿Jubilación a los 65 años?

Chile es el país pionero en crear un sistema de pensiones obligatorio basado en cuentas de capitalización individual, el cual ha estado vigente por 42 años. Han sido llamadas "las pensiones de hambre", y generaron el estallido social en 2019; ya que a los chilenos les prometieron jubilarse con el 70% de su salario y quedaron recibiendo 20-30%. Durante la crisis del COVID-19, cerca del 32% de las cuentas de capitalización individual fueron vaciadas. Para compensar por esta pérdida de ingresos futuros, el gobierno promovió un aumento de las pensiones no contributivas, no solo en tamaño sino también en cobertura.

El gobierno chileno tuvo que establecer una pensión mínima plana casi universal para todas las personas de edad avanzada, excepto aquellas situadas en el decil de ingresos más rico y aquellas con pensiones autofinanciadas cuyo monto superaba los tres salarios mínimos.

Las personas en un sistema de cuentas individuales deben asumir el riesgo del mercado mientras se privatizan los beneficios a los conglomerados políticos-empresariales. El saldo de su jubilación se ve afectado tanto por la falta de cotizaciones durante el período de desempleo como por la crisis de mercado.

No se puede quitar o expropiar lo que no se tiene. Nadie sabe cuánto tiene en las cuentas mixtas o cuentas individuales en Panamá; regresar al sistema solidario no sería una expropiación a los jóvenes. No se puede hablar en la nación de fiscal-child-abuse cuando nuestros abuelos-mártires-trabajadores pelearon la devolución del canal a manos panameñas y levantaron el país luego de la dictadura de Noriega y nos están dejando un mejor Panamá.

Las medidas paramétricas no salvan a los que ganan menos de 8 mil dólares mensuales, ni un sistema de cuentas individuales. Seamos como el caso Islandia en 2008.