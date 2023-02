Efectos de la gran depresión de 1929 en Panamá

El grupo de Acción Comunal fue un movimiento de hombres que se comenzó a principios de los años veinte. Cabe señalar que este comenzó de manera precaria y con la consigna de la lucha nacionalista antiyanqui. Un hecho anecdótico es que este comenzó en la oficina de un dentista que era miembro del movimiento por el año 1923. Este grupo estaba plenamente identificado en los comienzos de sus luchas con las ideas del campesinado y con la defensa de cultura de estos.

A pesar de esto Acción Comunal no era un grupo conservador, ya que estaba formado por profesionales que reclamaban puestos para la gran mayoría desempleada, que sufrían el alza de los impuestos. Igualmente, la modernización de la república durante el gobierno de Belisario Porras condujo al endeudamiento del erario, a pesar de la visión estadista de Porras. Según el profesor Pantaleón García en su ensayo titulado Charrismo vs. Acción Comunal: 2 de enero de 1931 los regímenes oligárquicos de la región tenían una economía basada en la mono producción y eran dependientes de los mercados extranjeros y por ello no pudieron resistir los efectos de la crisis económica que socavó sus bases y se desplomaron (García, 2016). La terminación de los trabajos del canal por los norteamericanos en 1914 y por ende la finalización del convenio Taft, conllevo a que toda esa masa de trabajadores antillanos se trasladara a la ciudad de Panamá, llevo a una carestía de recursos financieros en la ciudad.

Es así como se organiza la Liga de Inquilinos de 1925 la cual es apoyada por Acción Comunal y que contrasta con la primera intervención de los Estados Unidos solicitada por el gobierno panameño. Esto muestra la inestabilidad financiera del istmo a la que no escapa la oligarquía. En efecto el gobierno de Florencio Arosemena de la línea de Rodolfo Chiari, y quien se oponía a los que apoyaban a Porras en los años que siguieron a la década de 1920, estaba comprometido financieramente con el suegro de Rodolfo Chiari.