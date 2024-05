El Discurso de despedida

En los últimos años nos acostumbramos a que nuestros gobernantes adaptaran excusas de países vecinos para sus malas gestiones; por ejemplo, a las movilizaciones de los ciudadanos panameños en octubre de 2023 por el contrato minero dijeron que se debía a la teoría de la revolución molecular disipada promulgada por Alexis López Tapia en Chile en el 2013.

Referían los asesores presidenciales que las protestas sociales eran un plan de la izquierda radical para acabar la democracia e instaurar un régimen comunista. No es de extrañar que los consejeros presidenciales copien otros discursos de despedida de ex presidentes latinoamericanos y a continuación me acercaré al que redactarán prontamente:

Pueblo panameño, nuestro gobierno va a estar marcado históricamente por haber tenido que enfrentar la mayor crisis que haya afrontado un presidente en la historia de Panamá, que es la pandemia covid-19 y sus efectos. Reactivar la economía después de una dictadura militar y la invasión norteamericana en los años noventa fue una cosa de kindergarten en comparación a lo que afrontamos en el 2020. Logramos vacunar masivamente al pueblo panameño en un hecho sin precedente y logramos reactivar la economía sin precedentes. Durante estos últimos años pusimos una serie de programas sociales que nos permiten ser el gobierno de mayor inversión social, el que más promotores culturales y promotores deportivos hemos podido nombrar en los últimos años en la Asamblea Nacional. La mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos es haber enfrentado el covid-19 y haber dejado una Panamá fortalecida, sin una oposición en firme por el miedo que los llamaran antivaxers. Pudimos concluir obras gestionadas del gobierno pasado y ponerles nuestra placa, al mismo tiempo pudimos renegociar los contratos de puertos y demás negocios estatales subrogados a las empresas estatales asiáticas.

Cuando vino la pandemia hicimos lo que había que hacer que era gastar más, endeudarnos más de manera directa y poco transparentes. Fuimos el país más inteligente de la región y a pesar que el 06 de mayo de 2023 la OMS declaró el fin de la pandemia covid-19, el país seguía en pandemia para que los candidatos oficialistas en campaña de relección focalizaran mejor el gasto social y dinero de su campaña reeleccionista, por medio de la gestión del plan solidario y el Vale Digital. Dejamos un país con una proyección de estabilización de deuda y con un aumento vertiginoso del recaudo fiscal para garantizar el programa IVM de la Caja de Seguro Social y aumentamos el grado de inversión como un hecho sin precedentes en la región.

La pobreza aumentó en todo el mundo menos en Panamá, gracias a nuestra magnifica gestión gubernamental y proyecto "botella solidaria" donde nombramos como funcionarios públicos de manera directa e indirecta a más de medio millón de copartidarios logrando registrar históricamente por primera vez la disminución de la pobreza multidimensional y rebajamos el coeficiente Gini. Con la implementación de los auxilios económicos solidarios de manera focalizada reforzamos la industria cinematográfica panameña, al equipo de tenis nacional y los mejores economistas de la región.

Desde el punto de vista de seguridad, Gilberto Ventura tiene 4 años que no se escapa de una cárcel y tenemos al igual que Francia, 4 años donde no hay más de 12 muertes por reyertas de armas de grueso calibre en la Joyita. Hemos cuadriplicado la incautación de droga de manera histórica y afrontamos el reto al sancionar la ley de extinción del dominio. Pudimos garantizar la paz en los circuitos de nuestros narcodiputados y cumplimos a cabalidad la "pax narca" en el Istmo de Panamá. Los hechos violentos de las bandas criminales pasaron a la historia con nuestro gobierno.

Hemos sido el único gobierno que ha disminuido la deuda externa y que hemos invertido más en salud y educación en relación PIB per cápita en la historia de la era democrática del país.