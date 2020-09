El estrato social del confinamiento 2020

Como la rapidez del sonido emitido por el movimiento de la puerta de una prisión, yace sobre nuestro país un estrato social nuevo, a simple vista su origen parece fortuito, pero con un leve examen cualquier curioso puede develar su misterio.

El estrato social del confinamiento se presenta ante los ojos del observador como un hecho social cíclico, como un pedazo de la sociedad humana inducida en una realidad pasajera.

Tratada como una masa morfa, el estrato social del confinamiento se coloca en un espacio -tiempo específico, listo para ser sometido, encerrado en una jaula, castigado físicamente con dolor, aunque, lo más importante es castigar su mente.

Dicha masa es teledirigida, fragmentada y luego rearmada por el aparato de poder local y global, formal y real. Aunque, la masa del confinamiento está compuesta por muchos elementos, hay dos que abundan.

Por un lado, los humanos no asalariados, y, por otro lado, los que poseen medios de producción y mercancías con valor de cambio, pero, no pueden colocarlas en el mercado.Al estrato social del confinamiento, se le niega un llamado salvoconducto, que no es más que la representación simbólica de la inmovilidad, y, en especial, la inmovilidad económica.

Sin embargo, en ocasiones, esa masa rebasa las riendas simbólicas que la sujetan dentro de una estructura, y, en consecuencia, parte de ella es castigada.

El estrato social del confinamiento, no es una clase social, aunque no es antagónico, se distingue de la masa de trabajadores asalariados, y, por otro lado, de los pequeños, medianos y grandes comerciantes que no han podido colocar activamente, en el mercado, sus bienes y servicios, dicho de otra manera, la masa del confinamiento se distingue por el símbolo que lleva en su frente, “sin salvoconducto”.

Se debe recalcar el estrato social del confinamiento, está compuesto por varios grupos sociales, entre ellos, personas desempleadas y comerciantes que antes arrojaban con facilidad su mercancía en el mercado, pero ahora, el mercado les cerró las puertas.

Finalmente, nuestro personaje pronto comprende, está sumergido en una realidad de fugas, aturdido por el miedo, la desinformación y la era del cambio del poder, no le queda más remedio que someterse al influjo del poder.

