En lo personal que le apliquen lo que decimos en buen panameño "el juega vivo", me duele mucho más que un puñetazo. Es increíble que tengamos literalmente que salir a la calle a la defensiva para no ser víctima de cualquier persona sin escrúpulos.

Fui a Merca Panamá y son pocos los vendedores honestos que encuentras, la mayoría de ellos quiere ver como te engaña para que le entregues tu dinero a cambio de un producto de baja calidad. Compré unos plátanos que se veían bonitos, el vendedor me dijo, no se preocupe que yo los pongo en el maletero del auto, ahí en esos segundos me cambió el racimo por unos más pequeños y feos.

La verdad es que, si no tienen las pesas alteradas, algo se inventan para aplicarte el juega vivo y darte un producto de mala calidad. Hay que estar siempre alerta.

Eso ocurre también en algunos supermercados cuando compras, por ejemplo: chuletas u otro tipo de carne empacada, casi siempre el pedazo que está abajo está lleno de grasas o es un vulgar pellejo.

En los centros comerciales también hay personas que se dedican a ofrecer ventas de perfumes y paquetes vacacionales que al final resultan en un gran engaño y que están ahí a la espera que seas una víctima de sus alabadores y envolventes discursos.

Esto se ve en todo tipo en lugares como talleres donde los mecánicos te cobran por adelantado, no te hacen un buen trabajo y te colocan piezas de segunda. Todo es parte del juega vivo de los panameños y extranjeros que residen en nuestro país.

Es una verdadera pena que seamos en la calle un reflejo de lo que fue nuestra educación en el hogar. De ahí nace todo. Al final las personas que se dedican a cometer este tipo de faltas y delitos no van a cambiar, por lo que nos toca andar con los reflejos encendidos para no ser víctimas de estos delincuentes.

La sociedad panameña al igual que muchas otras está contaminada y lamentablemente las malas prácticas perece que van en aumento y eso es un trabajo que tienen que hacer los padres con sus hijos desde pequeños. Tenemos que corregir y ser mejores ciudadanos.