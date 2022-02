Sí, el que ama nunca pierde. Aunque tu amor no haya sido correspondido, sea por una traición, o porque no se reconoció tu trabajo y sacrificio, o porque le dieron el mérito a otro, todo queda escrito en el Libro de la Vida, apuntado en el corazón de Dios, donde nada ni nadie lo podrá borrar. Esa entrega, esfuerzo renuncias, desvelos, todo lo que pusiste por servir a otros, está presente en el conocimiento divino, y será reconocido por Él. Además, todo lo bueno que hiciste, todo ese desarrollo de tus cualidades, dones y carismas, ya te hizo un gran bien a ti. Te ayudó a tu crecimiento personal. Favoreció el bienestar de tu espíritu, mente y cuerpo. Nunca te arrepientas de haber hecho el bien. El amor nunca se pierde.

Qué bien lo dijo San Pablo, cuando hace una radiografía del amor, y nos hace ver las excelencias de amar: "Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, amable, no envidia ni es jactancioso, no es engreído, no busca su interés, no se irrita, ni toma cuentas del mal. No se alegra con la injusticia, sino con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acabará jamás (1 Cor 13,3-8).

Si tú amas de verdad, brotará en ti la paciencia, la comprensión de las faltas y defectos del otro. Así te angustiarás menos. Serás muy tardo a la cólera, y evitarás la ira que te enferma y te hacer perder la paz. Te alegrarás de los triunfos del otro y evitarás tontamente sufrir por lo bueno que tiene y hace. No serás orgulloso, cosa que repugna a la gente y te hace odioso. Si perdonas y olvidas evitarás la amargura. Si eres malicioso y suspicaz viendo en los demás sólo sus errores y maldad, eso no te dejará vivir en paz y no te dejará gozar de la belleza de la vida. Si siempre esperas lo bueno, claro, con los pies en la tierra, sin ser ingenuo, serás una persona positiva y optimista. Si tienes un nivel de tolerancia muy alto, y aguantas y soportas lo negativo que ocurra, te permitirá vivir en medio de un mundo donde todos tenemos defectos y cometemos errores. De esa manera habrá paz mental en ti, serenidad y más armonía interior. O sea, que si eres una persona realista y aceptas que estamos hechos los seres humanos de barro y arrastramos tantos defectos y malformaciones emocionales y mentales, podrás navegar en este mar de imperfección y vivir serenamente. Todo esto es amor y el que ama nunca pierde.