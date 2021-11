Fidelidad y coherencia

¿Qué tienen en común Mandela, Luther King, Bolívar, Tomás Moro y San Pablo? Eran fieles a ideales que los sedujeron, soñaron en grande para realizarlos, Creyeron en Dios y en sí mismos para alcanzarlos, y aunque nunca llegaron a obtener todo lo deseado, se gozaron en luchar, combatir, y seguir adelante.

Versión impresa

Tuvieron una visión, ver en la tierra a su gente liberada de la opresión del yugo que los dominaba. Llámese imperio político, racismo, opresión militar, o el pecado. Cada uno veía a sus pueblos liberados de las cadenas que los oprimían. Esa visión, ese sueño los hacía sacar lo mejor de sí mismos.

Y por eso se sacrificaron, renunciaron a muchas cosas, aún a sus propias vidas. Cárceles, torturas, despojo de sus bienes, destierros, quedarse solos muchas veces, abandonados por sus amigos y colegas. Incomprendidos, traicionados, burlados, mirados como locos o idealistas frustrados, ellos se mantuvieron firmes y fieles a sus ideales.

La fidelidad es el timbre que sella sus vidas con el signo de la calidad total, de la nobleza, de la pureza de intenciones y que los hace inmolar sus vidas por la causa por la que luchaban. No hay en ellos abandono de sus luchas, aunque tuvieron tentaciones.

Siguieron adelante aún y a pesar de consejos de sus amigos que abandonaran el camino. Vencieron el instinto de conservación de la vida, el más fuerte e intenso de los instintos. Asumieron los riesgos y siguieron hasta el final.

Estos son signos vitales de los auténticos líderes, de los héroes de todas las épocas. Esto los caracteriza y son los que hacen la diferencia. Crean movimientos en la historia, provocan independencias en sus países, provocan grandes conversiones y hacen que la gente vuelva su mirada al cielo.

No hay en ellos abandono de sus causas, no son mentirosos, tienen la mirada puesta en su visión de la vida, y los pies en la tierra. No traicionan su ideal ni a sus compañeros de batalla. Son gente honesta, transparente, desapegada de los bienes y que muchas veces lo han perdido todo por luchar por su ideal.

Son personas motivadas, entusiasmadas, visionarios de un mundo nuevo. Son gente de esperanza, que ven lo que muchos no ven, y que luchan para conseguirlo.

VEA TAMBIÉN: El escándalo sobre las manipulaciones en el Banco Mundial

Y el más grande líder de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, cuya causa fue la de salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Fue fiel a sus ideales, coherente con sus ideas y los hechos, perseverante hasta el final en su lucha por implantar un mundo nuevo. Él es el modelo supremo a seguir. Él es nuestro Salvador y Rey.

Monseñor.