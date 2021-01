La irritante doble moral de los comerciantes

En la actualidad, la evolución de la pandemia muestra una situación de descontrol, que ha significado una alta carga de muerte, sufrimiento y dolor para nuestra sociedad. Desde luego que no es válido el argumento de uno de los principales voceros oficiosos del actual gobierno, quien, en un intento por disimular la gravedad del problema, se atrevió a decir que no existía tal situación de descontrol, ya que lo que ha venido ocurriendo ya estaba previsto. ¿Cómo es posible que si esto estaba previsto la autoridad competente no haya tomado las medidas necesarias para evitarlo?

Tanto el gobierno de turno como el gremio de los comerciantes han intentado simplificar la explicación de la situación. Ambos sectores enfatizan en la imprudencia y falta de conciencia de la población, mientras que el gremio comercial amplía un poco la argumentación señalando las fallas e incongruencias gubernamentales.

No queda duda que parte del problema surge de la inadecuada actitud de una porción de la población, que no es la mayoría. Esto no agota, sin embargo, las causas de la problemática.

Desde el 30 de julio de 2020, la Cepal y la OPS, en un documento conjunto titulado "Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19", destacan que "la conclusión principal es que, si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países."

En nuestro país, pese a esta advertencia, la indolencia gubernamental junto a las presiones de los gremios empresariales, más preocupados por sus ganancias que por el bienestar de la población, generaron una apertura sin contar con las condiciones fundamentales para controlar la evolución de la pandemia. Esto fue claro en la falta de atención al problema del transporte, el cual una vez que se dio la apertura económica quedó plenamente desbordado, generando aglomeraciones y condiciones de contagio.

Tanto el gobierno como el gremio de los comerciantes siguen negando que la falta de una ayuda estatal suficiente a las personas desempleadas e informales sea una de las causas de la situación que hoy vive la población. Es en esa dirección que un dirigente de los comerciantes afirmó recientemente que el Plan Panamá Solidario ha sido suficiente para "mantener la paz social."

Olvida el dirigente comercial que el nivel de la ayuda estatal, que apenas alcanza a aproximadamente un tercio del costo de la canasta básica familiar alimenticia, ha venido obligando a la población desempleada e informal a salir a la calle en busca de sus medios de sustento, promoviendo con esto un mayor alcance de los contagios.

También olvida que en el período reciente más que en una paz social generada por un modelo efectivamente solidario de atención de la población, hemos asistido a una creciente represión por parte de un aparato estatal cada vez más militarizado. Seguramente, la dirigencia empresarial piense que en el fondo ese aparato constituye la salvaguarda en última instancia de sus intereses.

Para el gremio de los comerciantes es la población y no ellos los que deben cargar con el costo de la pandemia. Para dar un ejemplo de esto se puede llamar la atención de que actualmente el mismo señala que el gobierno debería garantizar, al menos parcialmente, el pago de los créditos privados que sean otorgados.

Se trata de lo que Stiglitz ha llamado irónicamente el socialismo de los ricos: cuando existan ganancias estas deben ser estrictamente privadas; cuando existan pérdidas las mismas deberán ser socializadas.

No solo hace falta desenmascarar la doble moral de los comerciantes. Se necesita desarrollar una fuerza social capaz de generar una política económica y social distinta a la que estos proponen. Esta será integral y solidaria.

Economista