La fijación del precio predatorio

Se refiere a la conducta de una empresa bajo una condición de posición de dominio, que lleva a cabo de forma unilateral al fijar el precio de una línea de sus productos a un precio por debajo de sus costos, específicamente por debajo del costo variable promedio, es decir la empresa está operando bajo un nivel de pérdida en cada unidad vendida en esa línea de producto.

Está claro que la intención inicial de la empresa al fijar el precio predatorio es realizar una práctica anticompetitiva que conlleve un desplazamiento de sus competidores en el mercado, sacrificando sus utilidades en la venta de esa línea de producto en particular.

Es dable pensar que la empresa deberá mantener una reserva financiera para sustentar las pérdidas a corto, y, en ocasiones, a mediano plazo, que le permita sostener en el tiempo la conducta anticompetitiva frente a sus competidores al realizar sus ventas a un nivel de pérdida.

Una de las alternativas que tendrá la empresa fijadora del precio predatorio es que las utilidades obtenidas en la venta de sus productos de las demás líneas, le permitan sostener las pérdidas asumidas, mientras desplaza a uno o más competidores en el mercado, y que luego le permita aumentar el precio más allá de un precio de mercado de competencia y, por lo tanto, obtener utilidades extraordinarias, compensando así, las pérdidas sufridas mientras permaneció la figura del precio predatorio.

Lo contradictorio de la figura del precio predatorio es que mientras estuvo el precio bajo, el excedente de los consumidores se incrementó, ya que la diferencia de las expectativas del precio a pagar fue menor al precio realmente pagado en el mercado.

Sin embargo, una vez la empresa aumente el precio, más allá del precio del mercado por estar frente a menos competidores o estar bajo la figura de monopolio, o bajo la figura de un cártel (acto de colusión entre competidores), se verá negativamente afectado el excedente del consumidor, y, por consiguiente, su bienestar, que se traduce en un perjuicio directo a los consumidores.

La figura de la creación del cártel se propicia, al momento de encontrarse en un mercado de pocas empresas que venden, es decir, bajo la estructura de mercado de oligopolio, donde es más fácil que dichas empresas se pongan de acuerdo y pacten condiciones de no competencia para que no tengan que estar desafiándose en el mercado.

Dentro de las figuras que pueden acordar las empresas que conformen el cártel para no competir entre ellas se encuentran: el reparto del mercado por área geográfica, donde se comprometan a respetarlo y no vender en otra área que no sea la suya; la distribución de los clientes, según los niveles de facturación y/o frecuencia de facturación; no publicitar el producto y si lo hacen no hacer comparaciones distintivas de sus marcas, etc.

Por último, una las características que tiene una empresa que fije precio predatorio es que debe tener una posición de dominio en el mercado para tener éxito en su objetivo de desplazar a los competidores, y que al fijar el precio predatorio se derivará en la creación de una barrera a las empresas entrantes, porque es una variable de competencia que difícilmente podrá igualar o de mantener en el tiempo.

