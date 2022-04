La gente de bien

Continúa la recolección de firmas para revocar al alcalde Fábrega, una labor ciudadana que ha sorprendido en sus primeros días de acción hasta a los más incrédulos, pero que a nosotros, desde que inició, nos hizo sentir confiados plenamente en el apoyo de cada uno de los que hacemos vida en esta gran ciudad.

Versión impresa

Ciertamente, aún quedan muchas firmas por recoger, pero hemos dado, todos los ciudadanos, un primer ejemplo contundente, que como consecuencia trajo que el día martes, el propio alcalde organizara una marcha en su propio apoyo. El ingeniero Fábrega, está tan desconectado de la realidad, que protesta irracionalmente contra la voluntad de los ciudadanos que lo eligieron y que ahora no quieren que siga liderando el gobierno municipal.

Les puedo asegurar que este sentimiento de rechazo es grande, lo afirmo, porque lo he vivido en mis recorridos en la 24 de Diciembre, Tocumen, Pedregal, Juan Díaz, Las Cumbres, Chilibre, Cabra, Cabrita y muchas otras comunidades de la ciudad, que no solo nos han enseñado a ver sus verdaderos problemas, sino afirmar y extender nexos con miembros de distintas comunidades, con familias que nos han atendido como uno más y líderes de nuestra organización que nos invitan a seguir transformando esta ciudad, pero no desde la queja, sino desde el trabajo, el esfuerzo y las ideas que todos aportan.

Hoy invito a todos a seguir el proceso de recolección de firmas, que podamos pensar en nuestra ciudad y que sea revocado un alcalde que se ha dedicado a dirigir para sus caprichos y no para los ciudadanos.

LEA TAMBIÉN: Propuestas para el municipio

Pero, no quiero continuar sin agradecer a muchas personas que desde sus comunidades nos han brindado su apoyo, la cercanía con mi persona y mi equipo de labores, han sido el sostén de construcción para el futuro.

Un abrazo a: Itcia, Alvin, Nazario, Fello, Trombetta, Aurelio, Chino, Josesito, Chamis, Johel, Emerita, Mónica, Pablo, Fernando, Ceferino, Astrid, Adonis, Aurelio, Raul, Greta, Enoel, Ivan, Ireana, De leon, Mckay, Lucero, Génesis, Elías, , Momani, Idalia , Teo, Aldeano, Alexopulos, Yalineth, Meneses, y todos aquellos, les pido disculpas los que se me pasan al momento de escribir, pero que deben tener la certeza que están bien presentes en mi cotidianidad.

Por último y no menos importante, todos los miembros de Realizando Metas debemos seguir participando para mejorar nuestros procesos internos y recordar que antes de los intereses individuales, debe prevalecer el bienestar colectivo y el apoyo a nuestro líder Ricardo Martinelli.

¡Súmate a firmar!