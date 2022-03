La importancia de las proyecciones cartográficas en Panamá

Si la proyección geográfica no existiera no se pudiera hacer mapas en lo absoluto y no pudieran existir los sistemas de información geográfica. Sería imposible que los marineros pudieran hacer sus viajes marítimos igual que los pilotos de avión realizar sus viajes aéreos. No podía existir Waze ni Google Map porque por medio de la proyección geográfica nosotros extrapolamos la superficie curva de la tierra a un mapa plano. La superficie curva de la tierra tiene tres dimensiones: la latitud, longitud y altitud.

En efecto, estas dimensiones de la superficie curva de la tierra son las que están representadas en las proyecciones cartográficas en mapas de tercera dimensión que permiten descubrir perspectivas que no es posible que sea vean en tablas y gráficos que utilizan los Sistemas de Información Geográfica. La proyección de Mercator es la más utilizada y es ideal para representar extensiones enormes de terreno. Fue ideada en el año 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Con respecto a esta proyección es técnicamente conforme; es decir que respeta las formas correctas de los continentes. Pero como todo mapa no es perfecto eso se logra a costa de las distorsiones enormes que se notan conforme vayamos hacia el Norte o el Sur. En esta proyección extrapolamos de una manera matemática en cierto modo imaginativa la superficie curva de la tierra, porque la tierra es curva; propiamente es un geoide. En esta proyección se enrolla teórica y matemáticamente en un cilindro.

Una característica importante de ese tipo de proyección es que le da mucha importancia a la forma de los continentes: las formas de las bahías, de las costas, islas entre otras, pero falla en cuestiones de distancia sobre todo cuando nos acercamos a los polos geográficos.

Por otro lado, la proyección UTM se creó por los años de 1945 y no puede representar totalmente a la tierra como en un Mapamundi con una proyección Mercator, porque la proyección UTM no se presta para eso. La proyección UTM tiene para diversas zonas de la tierra su propio meridiano de referencia especifico y eso ayuda bastante para que las distorsiones se hagan muchísimos menores en estos espacios. De hecho, Panamá tiene su meridiano de referencia local con una proyección UTM que es 500,000 metros, que se encuentra atravesando la provincia de Veraguas de Norte a Sur. A partir de este meridiano de referencia hasta los quince grados alejándonos hacia el oeste o el este se puede tener medidas precisas y un mapa correcto de Panamá. Al pasar los quince grados comienzan las distorsiones en los mapas.