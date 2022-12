La Integración Profunda

A bonita hora hay un planteamiento de uno de los Estados del SICA —nos referimos a El Salvador, dirigida a la revisión integral del Sistema de la Integración Centroamericana. Se trata de la reforma del Tratado de Tegucigalpa de 1,991.

Lo que se busca es profundizar el rol de las naciones vinculadas, en objetivos comunitarios, que ayude a encontrar soluciones a los retos que se le planten a la región. Retos cada vez más complejos que ameritan ser tratado compartidamente.

Ello significa, en esa visión, que los cambios que requiere el sistema no se circunscriben al PARLACEN, como por lo general se cree de manera crítica. La verdad es que resulta perentorio la reforma integral —y no los parches, que fortalezca todo el esquema de lo que debe ser la "unión Centroamérica" y República Dominicana. Este hecho no contradice, aún cuando nos situemos en la reforma integral, que los cambios puedan hacerse paulatinamente, institución por institución. En todo caso "la suma de las partes es el todo". Consecuente con esa inicia tiva global está la propuesta del mismo PARLACEN, para la revisión y reforma de su Tratado Constitutivo, cómo está sugerido en Resolución de Asamblea Plenaria del 2018.

Es verdad que existe una producción plural de iniciativas del organismo parlamentario dirigidas a recomendar la atención de los problemas que afectan a nuestros países, pero también es cierto que son iniciativas con efectividad limitada, toda vez que se quedan en el ámbito de las recomendaciones, y que no van más allá de las gavetas y los archivos.

Lo que se aspira es que a través de estas reformas sean otorgadas las facultades vinculantes, para lo cual es imperativo su aprobación por el mecanismo establecido en el mismo Tratado. Las funciones vinculantes que tanto han inquietado a toda una generación de Diputados y Diputadas, son perentorias para el efectivo ejercicio de las tareas parlamentarias.

Sobre todo porque ya no es solo ser el órgano político del sistema, urge la función legislativa en aquellas materias expuestas en el artículo 5 del Protocolo de Reforma y otras que habrían que considerar.

Todo ello es posible sin que trastoquemos el régimen de los sistemas legislativos nacionales; por el contrario, es una extension pertinente para atender asuntos que no son posible tratar aisladamente en los espacios nacionales.

Además, con una acción de esa naturaleza se dará pasos adelantes en el fortalecimiento del Sistema de la Integración. Hay que avanzar de la cantidad a la calidad. Que se deje para la historia una puerta abierta para dar salida a las respuestas que reclaman los pueblos. Los pueblos que son los que sufren los problemas. El autor es Presidente de la Comisión Jurídica del PARLACEN.