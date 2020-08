La realidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022

Es lamentable saber, que la dirigencia deportiva nacional y regional, está siendo guiada por personas que carecen de valores sociales y morales predicados por el Barón Pierre de Coubertin, desprestigiando lo que representa el Movimiento Olímpico y recalcando que los intereses económicos están por encima de la funciones políticas-sociales que tiene el deporte en una nación, desvalorando los principios rectores de un caballero cristiano.

Y lo antes mencionado es debido a que, una vez que se comunicó la cancelación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, surgieron reacciones egoístas y pocas humanitarias, ya que los organizadores de esta celebración deportiva, al parecer, viven en otra realidad y les hago saber, que Panamá está pasando por un momento de crisis sanitaria, llegando a tener hasta 32 personas fallecidas en un día, realidad de la que no se escapan los demás países que participarían en estos juegos.

Aunado a que, antes de la pandemia, Panamá no estaba lista para organizar estos juegos, el propio comité organizador mencionó que se necesitaban más de 32 instalaciones deportivas, entre las mismas habría que: a- construir, b- reparar, c- reinstalar estructuras, a fin de adecuarlas a las distintas disciplinas deportivas y d- los atletas nacionales no presentaban las condiciones físicas para dejar en alto el nombre del territorio patrio, es decir, que no se contaba con el tiempo suficiente para brindar una celebración de primera clase, como se lo merece este país, ya que la inversión era de 350 millones de dólares y no es justo para esta nación, que a los coliseos existentes, solo se le pasara una brocha de pintura y que luego, los organizadores, en conferencia, dijeran que son nuevos.

Y de haber un supuesto "incumplimiento contractual" por parte de la República de Panamá, el presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), deberá presentar la solicitud de sede de los juegos, con todos los detalles que deben de plasmarse en dicha solicitud, como lo expresa el artículo 40 del Estatuto de la Odecabe.

En conclusión, la celebración de esta magna gala deportiva, entrañaba la aceptación formal por parte del Gobierno central, como lo establece el artículo antes citado y no como una promesa política del exalcalde de Panamá, es decir, que el presidente de la República, mediante un Consejo de Gabinete, tenía que discutir si aceptaba o no los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 y luego designar al director de Pandeportes para ser el representante del Estado u otro (procedimiento correcto) y no de manera unilateral, como fue efectuado.

