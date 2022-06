Los mulos de neón

Los monos no habían ido al supermercado porque el sistema atravesaba una crisis. Antes, cuando el mercado estaba activo, los monos esperaban en grandes caravanas de auto "la cosa avanzada" era una mazorca marrón que hacía microtonto; La nueva actualización tenía granos led. Yo estaba en la tienda de Wilson panameño el día del colapso de microtonto; El canal se corto y apareció un anciano de manos como velludas, y muy afinadamente delgadas, el anillo en el dedo anular indicaba que tenía un matrimonio de más de dos décadas.

-Informamos a todos los consumidores de la cosa avanzada- dijo el anciano siguiendo el gesto con las manos-, que microtonto finalmente ha sido vendida a los chinos, después de las negociaciones de esta semana, los chinos serán los que estarán a cargo de microtonto.

Todos habían ido esa mañana como masa a comprar la cosa avanzada ¿Qué encontraría en el supermercado? Quizá encontraron un cartel de cerrado, o las versiones antiguas de la cosa avanzada.

-No es como los tiempos de antes- dijo Wilson Panameño-, antes, el maíz se cultivaba en el campo, pero los monos ya no necesitaron maíz sino aceite de maíz, así fue como empezó el desastre.

Respondí:

-Los monos tienen complejo de modernidad- y me reí, porque aquello lo decía para burlarme del viejo, que constantemente repetía lo mismo.

El viejo no debió notarlo, asintió como si no fuese evidente que lo decía con retintín, esa terquedad característica de Wilson Panameño era la que lo había regido durante el transcurso de su vida. Me moleste porque sentí que con su indiferencia el viejo se hacía un espejo de insultos; Le recordé que vivía de vender aceite de maíz; Para él no había sido un desastre, antes, llenaba a puño cerrado la caja. Todas las mañanas un mono compraba aceite de maíz para rejuvenecerse el rostro, por eso podría decirse que era un hombre adinerado; Incluso tenía dos dependientes, y sus hijos creían que la cosa avanzada y ser moderno, era más importante que vender aceite todos los días; Por el contrario, les parecía que su papá era un anticuado que la tecnología había dejado atrás. Ellos tenían la sensación de que la cosa avanzada era solo comprensible por los que seguían atentamente la cosa avanzada y por motivos místicos, eran góticos y amaban la electrónica, la habitación e incluso la tienda, tenía postes de Míster X en los espacios que eran visibles; Míster X era un mono que llevaba el cabello rosado y tatuajes en el cuerpo, el más que nadie era un sabio en la cosa avanzada.