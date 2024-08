Menos redes, más trabajo

Recientemente, he observado con preocupación cómo algunas autoridades electas parecen haber confundido sus roles. Como excandidato y escritor panameño, he dedicado parte de mi vida a la política y la comunicación, y comprendo la importancia de mantener informada a la ciudadanía.

Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día excede los límites de lo que es adecuado y efectivo.

Muchos de los candidatos que resultaron ganadores en las recientes elecciones deberían estar concentrando sus esfuerzos en trabajar arduamente por el bienestar de nuestra nación, en lugar de dedicar tanto tiempo a la creación de contenido para sus redes sociales. Es comprensible y hasta necesario que compartan con la ciudadanía los logros y avances en sus funciones, pero hemos llegado a un punto donde la vida personal y cotidiana de estos funcionarios se ha convertido en un espectáculo constante.

Desde que se levantan hasta que se acuestan, cada paso que dan es filmado y publicado, lo cual desvirtúa la seriedad y el compromiso que deberían mostrar en sus roles como servidores públicos.

Ojo, no critico que su trabajo sea difundido a través de las redes sociales. Es esencial que la ciudadanía sepa lo que están haciendo y cómo están cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, hemos cruzado una línea cuando se comparten aspectos de su vida personal que no tienen relevancia alguna para sus funciones públicas. La publicación de videos y fotos sobre si ríen, caminan o qué comen, en lugar de enfocarse en el trabajo concreto que deben realizar, es un claro indicativo de que algunos de estos funcionarios no están bien enfocados.

Es importante recordar que los funcionarios públicos no son influenciadores ni creadores de contenido. El tiempo de campaña, de venderse y promoverse, ya ha pasado. Ahora es el momento de ser concretos, de enfocarse en las tareas para las cuales fueron escogidos y demostrar con acciones tangibles su compromiso con la ciudadanía.

Este fenómeno de la "guerra de videos" en la que parece haberse sumido la nueva generación de funcionarios electos es preocupante. En lugar de competir por quién tiene más seguidores o más "likes", deberían estar compitiendo por quién logra más avances, quién implementa mejores políticas y quién verdaderamente hace una diferencia positiva en nuestras comunidades.

Invito a nuestros funcionarios a reflexionar sobre esto y a redirigir sus energías hacia el trabajo serio y comprometido que nuestra nación necesita. La verdadera labor de un servidor público se mide en resultados, en cambios reales y en el bienestar que logran para su pueblo, no en la cantidad de contenido que generan para sus redes sociales. Es hora de que se enfoquen en ser los líderes que prometieron ser y dejen la creación de contenido a aquellos cuya vocación realmente es esa.

Nuestro país necesita funcionarios dedicados, enfocados y serios, no celebridades de internet. El compromiso con Panamá debe reflejarse en acciones concretas y no en una guerra de "likes" y seguidores.