El mensaje de la resurrección

Creo que el gran mensaje de la Resurrección de Cristo, hecho real que cambió el giro de la historia es justamente ese, que no habrá muerte eterna, que el mal no vencerá al bien, que no quedaremos derrotados para siempre, que el amor triunfará, que no hay desaparición total, que no habrá destrucción de todo lo hermoso.

Creo firmemente que el mensaje será ese: que la Vida es infinitamente superior a la nada, que todo lo que hay de bello en el mundo será renacido, resucitado. Que toda la maldad que ha existido, que ha llevado a la ruina tantas vidas, tantas ilusiones y sueños, no podrá hacer su ataque final y destruir todo. ¡Jamás!

Que todos los niños que han muerto de hambre, que todas las vidas que han sido destruidas en su inocencia, que todos los han sido víctimas de injusticias, que todos los que han sido despojados de sus más elementales derechos, verán un cielo nuevo y una tierra nueva, y resucitados gozarán de Dios y la felicidad para siempre.

Creo firmemente que todos los que han padecido de pobreza extrema, que nunca han tenido una alimentación buena, balanceada, ni han vestido ropa decente, que han padecido de frío, y han vivido desamparados y han acortado sus años por tantas necesidades primarias no satisfechas, serán recompensados como Lázaro con una eternidad de gozo y gloria.

Que todos aquellos que no han tenido agua potable, que se han llenado de parásitos, que no han visto un hospital adecuado para sus enfermedades, que no han tenido las medicinas elementales, la asistencia médica necesaria, que siempre han vivido de manera mísera, tendrán una vida eterna de gloria infinita. Claro, si aún y con todo eso han sido justos, buenos, y han amado de verdad.

Creo firmemente que los asesinados en guerras terribles, que han sido condenados injustamente y han pasado tantos años en cárceles inmundas, los que han sido despojados de sus posesiones y han sido relegados a la marginación y no han sido nunca escuchados, que no han tenido defensa de nadie, sino más bien han sido víctimas de la indiferencia de los "buenos", tendrán un cielo justo, auténtico, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Los Lázaros de la historia serán por Dios abrazados para siempre.

Creo que la Resurrección de Cristo nos abre la posibilidad real de vivir una vida nueva en la eternidad donde toda lágrima será transformada en sonrisas y cantos de alegría. Donde estaremos contemplando la belleza infinita de Dios después de haber visto en la tierra solo desesperación, angustia, monstruosidades, salvajismo, injusticia, tragedias, dramas terribles.

Gracias te damos Cristo, porque tu resurrección anuncia un mundo nuevo, eternamente hermoso, único, grandioso.

Monseñor.