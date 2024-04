Mi nombre es...

No es Bond. Al vocablo "Panamá" se le han dado diverso posibles orígenes. Todos coinciden con el término "abundancia", que si de flores, que si de mariposas y hasta de peces. Hoy por hoy, Panamá es de todo, menos abundante.

A partir del 2014 nos convertimos en una nación de carestías, siendo el agua y la seguridad ciudadana las que encabezan la lista. ¿A dónde quedo la calidad de vida que todos disfrutamos cinco años antes? Pregúntenselo, a ustedes saben quiénes, los responsables de la caída de un paraíso llamado Panamá.

A mediados de los 1980s, se lanzó la campaña "My Name is Panama". Coincidió con la celebración en el istmo el certamen de belleza Miss Universo. También coincidió con la producción de la primera serie detectivesca de TV panameña, "Panama Jackpot". Su productor, el ya fallecido Chevy Severino, quien llevo a bordo como gerente de producción, se las ingenió ofrecer un papel a Miss Dinamarca, Helena Christensen, hoy por hoy, al frente de una prestigiosa agencia de modelaje europea. Junto a ella participaron talentos nacionales como Blanquita Casanova, Harry Iglesias, Leo Wiznitzer y Rosana Melillo , entre varios otros.

La marca país es un elemento vital para toda nación que busca explotar su territorio como destino de viaje. Lo han logrado exitosamente Croacia, Filipinas, Nueva Zelanda, Republica Dominicana y Sudáfrica. Estos sitios han utilizado una dinámica mediante la cual han promocionado el turismo cultural, el ecológico, el histórico, el de playas, y el de safari, atrayendo exitosamente millones de visitantes anualmente.

Nosotros teniendo muchas de estas mismas bondades, nos hemos quedado en modo de "My Name is Panama". Y para ser justos, las pasadas administraciones institucionales encargadas del tema, aportaron su granito de arena, pero se quedaron cortos. No se puede ir a un duelo de mosquetes con una navaja de afeitar. Se han gastado fortunas en participar en ferias mundiales y en campañas publicitarias en medios internacionales como CNN, pero seguimos quedándonos atrás.

Fortalezas tenemos muchas. Entre estas contamos con, excelente conectividad, atractivos artificiales como el Canal y naturales como nuestras islas y Tierras Altas, variedad culinaria, tanto local como internacional, oferta de alojamiento, centros comerciales y casinos. Mi familia y yo hemos tenido la oportunidad de viajar alrededor del planeta y disfrutar la oferta turística de varios países. Sin embargo, reconocemos el gran potencial que tiene Panamá para competir dentro de ese escenario, sobre todo con nuestros vecinos inmediatos.

Recientemente se dieron el debate presidencial promovido por la Cámara Panameña de Turismo y un conversatorio de José Raúl Mulino acerca de sus propuestas para activar la industria sin chimeneas en el país. Nuevamente se pudo observar la lluvia de promesas a través de acciones improvisadas por parte de los candidatos. Se repitió el estribillo de las causas por las que el turismo no despega en Panamá, todas estas conocidas. Sin embargo, se manejo el tema de recursos financieros para el sector como si se tratase de una subasta de quien ofrece más. igual sucedió con los números en relación con las plazas de trabajo que piensan crear.

Honestamente, se carece de una metodología científica y profesional para abordar un tema tan crucial como lo es el desarrollo de una actividad tan importante. ¡Seamos serios! Por su lado, Mulino, quien decidido apartarse del formato propuesto por el Tribunal Electoral, realizo un evento paralelo, pero con sustancia. José Raúl se refirió a la reactivación del seguro para el turista. Hablo del uso gratuito de ATLAPA para congresos y convenciones de alta participación.

La construcción de un puerto de cruceros en Bocas del Toro, iniciativa de mucho sentido por ser ese punto un polo de desarrollo turístico importante, en una provincia dejada al olvido. Prometió generar dos plazas de trabajo por cada cuarto de hotel, con ello asegurando la cifra real de hasta cuarenta mil empleos, directos e indirectos. La promoción del stopover de COPA, asegurando mayores visitas al país. Mulino recalco el impacto que provocara la ruta férrea entre David y Panamá. Ni Colon, ni la juventud quedaron fuera de la lista de consideraciones del candidato de RM y Alianza. La selección del nuevo administrador de la ATP de un consenso de los empresarios del turismo también es un compromiso. En síntesis, estamos claros de quien entiende mejor que nuestro nombre es y seguirá siendo Panamá.

