Es preciso decir que escribo por desahogar las ganas de escribir. Por eso hablare sobre un caso particular de estos días —ahora cambio de idea por parecerme insustancial. Pero comenzare con un tema más relevante —este también me parece frívolo. Por lo que escribiré sobre la naturaleza de la idea, que si no es una frivolidad, al menos sirve como guía de redacción. La naturaleza de la idea, para empezar es el eje del estilo de cualquier texto.

Hasta permite reconocer cuando el autor usa hiperbatones innecesarios, esto comienza por el grado y condiciones requeridas por el ambiente que se pretende enfocar, ignorándolo, es cuando existe una estructuración con sentido literario solo por describir la estructuración del concepto, y no los detalles que dependen de la erudición y vista del redactor. Por ejemplo. El comienzo del primer capitulo (modificado) de humano demasiado humano: "Revisten hoy los filosóficos problemas las formas mismas que hace dos mil años".—en comparación con el texto normal: Los problemas filosóficos revisten hoy las mismas formas que hace dos mil años. —evidencia mucho la manipulación de la estructura pese a que vemos que la idea sigue siendo la misma, excepto que perdió el enfoque por el que en realidad tuvo que ser concebida. Ahora diré algo sobre aquella hoguera que no se conforma con proyectar siempre luz amarilla.

Arde en el interior de todos, en el libro de las maravillas, que juntas componen un alma racional, memoria, entendimiento, y voluntad, que juntas componen un alma racional. Cuando veamos a una persona así, no debemos sorprendernos por lo mucho que sabe, es por lo poco que sepamos que deberíamos sorprendernos. Dante en el convidio dice: Dentro del hombre puede haber dos defectos o impedimentos: uno, por parte del cuerpo; el otro, por parte del alma. Por parte del cuerpo lo hay cuando las partes están indebidamente dispuestas, así que nada puede percibir, como son los sordos, mudos y sus semejantes. Por arte del alma lo hay cuando la malicia vence en ella, de modo que da en seguir viciosos deleites, en los cuales tanto engaño recibe, que por ellos tiene por vil toda otra cosa. Fuera del hombre, pueden ser asimismo comprendidas dos causas, una de las cuales es inductora de necesidad, la otra de pereza. La primera son las atenciones familiares y civiles, que necesariamente sujetan al mayor número de los hombres, de modo que no pueden permanecer en ocio de especulación. La otra es el defecto del lugar donde la persona ha nacido y se ha criado, pues a veces estará, no solamente privada de todo estudio, sino lejos de gente estudiosa, las dos primeras de estas causas, esto es, la primera por la parte de dentro y la primera por la parte de fuera, no son vituperables, sino merecedoras de excusa y perdón; las otras dos, y aun la una más que la otra, merecen ser reprobadas y abominadas. Si posees racionalmente, memoria, entendimiento y voluntad ¿Que te impide aprender otro idioma? Lo importante es creer que lo que tratamos de aprender, memorizar, es fácil, bajo ese entusiasmo no nos percatamos de que hemos mejorado la memoria y aprendido cosas complejas. Ya calmado he la marea.