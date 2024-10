Naturgy: violadora de derechos humanos

Mediante Resolución Final No. 54-2024 de 28 de agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, a través de su Defensor del Pueblo, el Licdo. Eduardo Leblanc González, habiendo, previamente, este despacho recibido cuarenta y seis (46) quejas de ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional, todos ellos disconformes con la prestación del servicio público de la electricidad y disconformes o insatisfechos con los precios o costos facturados en sus respectivas facturaciones, emitió una decisión de condena en contra de la empresa Naturgy y ello, previas investigaciones de rigor, haberla encontrado culpable de violar los derechos humanos de quienes habían presentado las quejas en referencia.

El derecho humano violado sobre el cual se asienta la resolución in comento guarda relación con el Derecho del Consumidor consagrado en el Artículo 49 de la Constitución Política de la República de Panamá, norma fundamental que preceptúa que: "El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por las transgresiones de estos derechos". Del mismo modo del Derecho de Acceso a la información consagrado en el artículo 43 de la propia Constitución nacional, siendo que este dispositivo constitucional consagra que: "Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en base de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de Ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación".

Cabe destacar que las quejas de los usuarios de la empresa Naturgy, solo para citar algunos ejemplos, transitan por las siguientes afectaciones, perjuicios y daños: 1. Cobros excesivos o facturaciones por consumos incrementados en el triple, cuádruplo o más de cinco veces de lo usualmente pagado, es decir, registros elevados irreales de consumo; 2. Constantes apagones y ausencia de explicación alguna o razonable a los usuarios; 3. Pasar de pagar quince (15) dólares al mes y luego recibir facturaciones por doscientos noventa y ocho (298) dólares mensuales; 4. Mantener cuatro (4) años sin el servicio de la energía eléctrica y recibir cobranzas por parte de Naturgy en el orden de B/2,234.84; 5. Realizar las mejoras sugeridas por Naturgy en el cableado interno de su casa y, a pesar de ello, seguir recibiendo facturaciones o cobranzas excesivas; 6. Existencia, por largo tiempo, de luminarias quemadas en la comunidad de Chepo, en Las Minas lo que permite que las pandillas cometan robos constantes a los ciudadanos; 7. Naturgy le causó daños a la cerca del quejoso y dejó cables sueltos, también dañando sus siembras; 8. Moradores de Veracruz (Video de TVN Noticias) denuncian frecuentes apagones y fluctuaciones en el fluido eléctrico causando daños a sus equipos y descomposición de alimentos; 9. Quejosa mantiene un poste de luz encima del zinc de su residencia y Naturgy no le presta atención para removerlo; 10. Corregimiento de Tijera, Distrito de Ocú, no cuenta con suministro eléctrico; 11. Árboles en su residencia han alcanzado los cables eléctricos y Naturgy no los poda; 12. Telemetro Reporta, audio video, noticias, comunidad de El Valle de Antón no cuenta con un Centro de Salud, ya que las instalaciones existentes tienen pendiente la terminación de algunos trabajos por parte de la empresa Naturgy y esta no los ha hecho; 13. Moradores de Llano Grande, El Retiro y San Juan De Dios ven dañados sus equipos electrónicos a merced a las fluctuaciones y falta de fluido eléctrico que se dan diariamente; 14. Poste de luz ubicado dentro de su propiedad y Naturgy no lo remueve; 15. Desde la Barriada Río Mar hasta el Hospital Dionisio Arrocha no hay alumbrado eléctrico; 16. Comunidades de Capira y La Chorrera, a pesar de dos proyectos de distribución de energía eléctrica que beneficiarán a más de 300 familias; sin embargo, el proyecto está estancado y con el paso del tiempo, el cableado se ha ido deteriorando, etc.

En realidad, he citado tan solo unos cuantos ejemplos de la manifiesta y harto conocida ineficiencia e incapacidad de Naturgy en la prestación del servicio público de la energía eléctrica y esto acontece, tal y como se plasma en la resolución de la Defensoría del Pueblo, a lo largo y ancho de toda la geografía de nuestro territorio nacional. Y aun así Naturgy, a pesar de todo, aspira a que en el año 2028 el Gobierno Nacional les renueve el contrato de concesión administrativa para la explotación del servicio público de la energía eléctrica. ¿Descaro o burla o ambas cosas? Juzgue el pueblo. ¡Dios bendiga a la Patria!